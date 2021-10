Đón dòng người về quê lớn nhất lịch sử, miền Tây lo bị "xóa sổ" vùng xanh

Dân trí Bốn ngày qua đã có khoảng 200.000 công dân chạy xe từ các tỉnh Đông Nam Bộ về miền Tây. Trước tình hình trên, mỗi địa phương đã phải thay đổi kế hoạch tiếp nhận và có phương án cách ly an toàn.

Dang rộng vòng tay đón bà con

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, tính từ ngày tỉnh trở về trạng thái bình thường mới và các tỉnh, thành trong khu vực "mở cửa", địa phương đã đón khoảng 50.000 người dân hồi hương, trong khi khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của tỉnh chỉ khoảng 30.000 người.

Công dân Sóc Trăng hồi hương (Ảnh: CTV).

Ông Trần Văn Lâu đề nghị các địa phương vừa tiếp nhận công dân cách ly, vừa chuẩn bị, bổ sung, mở mới các khu cách ly, khu điều trị. Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong tiếp nhận, cách ly, chăm sóc sức khỏe, hậu cần trong khu cách ly.

Từ ngày 4/10, các địa phương trong tỉnh sau khi tiếp nhận công dân cách ly tập trung phải khẩn trương sàng lọc người tiêm vaccine mũi một, mũi 2, người điều trị khỏi Covid-19 có giấy chứng nhận, để tổ chức test nhanh. Nếu kết quả dương tính sẽ đưa vào điều trị, nếu kết quả âm tính sẽ lập danh sách bàn giao về địa phương cho cách ly tại gia đình theo đúng quy định.

Ông Trần Văn Lâu cho biết: "Biết bà con khó khăn, không thể trụ lại được nên mới về quê, chúng tôi hiểu nên dù còn khó khăn Sóc Trăng vẫn dang rộng vòng tay đón bà con trở về. Sóc Trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực để lo cho bà con, cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng, chống dịch an toàn".

CSGT Sóc Trăng tiếp tế nước, sữa cho công dân trên đường hồi hương (Ảnh: Xuân Lương).

"Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên về từ từ, đăng ký trước để địa phương thu xếp, bố trí phương tiện đón về, đừng tự phát về cùng một lúc như vừa qua, vừa vất vả, vừa không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tỉnh không bỏ rơi bà con quê hương mình đâu" - ông Lâu nói thêm.

Tính đến chiều 4/10, TP Cần Thơ đã tiếp nhận trên 4.000 người dân về quê, trong đó có 1.100 người phải cách ly tập trung, số còn lại được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong 3 ngày qua, Cần Thơ đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ những người hồi hương.

Những chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đạc, đây là tất cả tài sản họ mang theo khi rời khỏi miền đất hứa vào địa phận Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, quan điểm của TP Cần Thơ là sẽ đón hết công dân ở các địa phương trở về.

Sau khi vào Cần Thơ, người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe và đưa cách ly tập trung tại ký túc xá khu một, trường Đại học Cần Thơ. Thành phố đã giao cho ngành y tế tham mưu, quyết định về thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Bến Tre đã dự đoán được tình hình nên đảm bảo chỗ cách ly

Trao đổi với PV Dân trí, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, từ ngày 30/9 đến 16h ngày 4/10, Bến Tre đã đón 4625 người về quê tự phát. Địa phương đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và phát hiện 11 F0. Hiện tại những người này đang được cách ly điều trị.

Bên cạnh đó, địa phương cũng xem xét một số người có bệnh lý nền, trẻ em, phụ nữ mang thai thì có thể được về cách ly tại nhà.

CSGT Bến Tre mời bà con ăn bánh, uống nước tại chốt kiểm soát dịch cầu Rạch Miễu (ảnh: CTV).

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng cho biết, do địa phương đã dự đoán được tình hình nên trước đó đã lên phương án và chuẩn bị sẵn địa điểm để người dân cách ly, khi người dân về tới quê đều được bố trí chu đáo. " Tỉnh đang tập trung triển khai những giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng" - ông Lê Đức Thọ cho biết.

Chiều 4/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho PV Dân trí biết, địa phương đã đón 2.000 người theo kế hoạch và 4.000 người tự phát chạy xe máy về quê.

"Khi công dân về, tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc, phân loại ai chưa tiêm, ai đã tiêm mũi một, mũi 2 và bố trí khu cách ly tập trung" - bà Thanh cho biết.

Lo tái bùng phát dịch ở Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp...

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết: Từ ngày 1/10-4/10, Trà Vinh đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung khoảng 11.000 trường hợp người từ ngoài tỉnh về địa phương.

Người dân Trà Vinh vui mừng khi được quê nhà rộng cửa đón (Ảnh: Hồ Giang).

Tỉnh đã khẩn trương thành lập hơn 150 khu cách ly tập trung (trưng dụng lại các trường học của huyện) để tiếp nhận, cách ly các trường hợp người dân từ ngoài tỉnh trở về.

Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh không còn khả năng mở rộng các khu cách ly, không thể tiếp nhận thêm các trường hợp cách ly. Trong số những người ngoài tỉnh trở về đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một số trường hợp đã tiêm vaccine.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang - thông tin - 4 ngày qua, địa phương có 7.030 người về quê tự phát và đã ghi nhận hơn 20 trường hợp F0. "Sau khi về đến địa phương, tỉnh đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và tất cả đều phải cách ly tập trung. Hiện địa phương đã hết chỗ cách ly" - ông Tuyên cho biết.

Xe của lực lượng chức năng dẫn đoàn đưa người dân hồi hương về khu cách ly (Ảnh: Hồ Giang).

Tại Đồng Tháp, theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, đến chiều 4/10, tỉnh đón khoảng 15.000 người dân, trong đó ngành chức năng ghi nhận 51 ca F0. Đây là vấn đề Đồng Tháp lo ngại dịch sẽ bùng phát trong cộng đồng khi người dân "rồng rắn" về địa phương trong những ngày qua.

Ông Nghĩa cho biết, trong tình huống phát sinh ngoài kế hoạch, Đồng Tháp chia sẻ khó khăn, cố gắng hỗ trợ các địa phương trong việc đón rước bà con về từ vùng dịch, đảm bảo an toàn. Nhưng đáng lo ngại, với số lượng lớn người về cùng một lúc, năng lực cách ly tập trung tại Đồng Tháp hiện nay đã quá tải. Cùng với đó, trong số 15.000 người Đồng Tháp trở về địa phương (35% lao động tự do, 51% công nhân, còn lại là học sinh, sinh viên…) có gần 90% chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trước tình hình này, nếu không có biện pháp kiểm soát nhanh chóng, hiệu quả, thì nguy cơ có thể dẫn đến bùng phát dịch Covid-19 trở lại.

An Giang cách ly F0 không triệu chứng tại nhà

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, từ ngày 1/10- 4/10, An Giang đón trên 28.700 người dân trở về từ các vùng dịch TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An về địa phương. Riêng ngày 4/10, tỉnh đón trên 10.000 người, đã ghi nhận trên 100 ca F0.

Công an An Giang hỗ trợ đồ ăn thức uống cho người dân hồi hương (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước áp lực quá tải tại các khu cách ly tập trung ở 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 4/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp với các chuyên gia y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang thống nhất cho những trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và đã tiêm một mũi vaccine, 2 mũi vaccine, cho cách ly tại nhà nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang đã đồng ý cho F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà, nhưng phải tuân thủ các quy định của Bộ y tế.

Kiên Giang sàng lọc và cách ly theo từng nhóm cụ thể

Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đến chiều 4/10 toàn tỉnh đón khoảng 18.000 người. Qua test nhanh ghi nhận hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khi người dân về đến các cửa ngõ Kiên Giang, lực lượng chức năng phân nhóm theo từng địa phương, sau đó từng địa phương tổ chức đưa người dân về những khu cách ly tập trung. Tại đây, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh, trường hợp dương tính đưa vào khu cách ly điều trị.

Dòng người hồi hương được cảnh sát Kiên Giang đón về khu cách ly của địa phương (Ảnh: Nguyễn Hành).

Những trường hợp âm tính đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, cho cách ly tại nhà 7 ngày.

Đối với người có kết quả xét nghiệm âm tính, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc trường hợp là bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng sẽ được cách ly tại nhà 14 ngày.

Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Kiên Giang đã ban hành kế hoạch tiếp nhận người dân trở về từ TPHCM và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 2. Theo dự kiến, ngày 5/10 sẽ tổ chức xe lên đón 500 người dân về quê, ưu tiên cho thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương…

4 ngày qua các tỉnh ĐBSCL đã đón khoảng 200.000 người dân về quê (Ảnh: CTV).

Chiều 4/9, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến chiều nay 4/10 đã có khoảng 13.000 người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… về tỉnh và đã phát hiện 72 F0 qua xét nghiệm sàng lọc.

Cà Mau đã kích hoạt các khu cách ly tập trung, đến nay đã đầy nên trưng dụng tiếp các trường học để cách ly. "Người dân huyện nào đưa về huyện đó để cách ly. Trường hợp nào đủ điều kiện như đã tiêm 2 mũi vaccine thì cho cách ly tại nhà. Nếu các huyện quá tải thì TP Cà Mau có thể chia sẻ" - ông Thánh cho hay.

Trong quá trình cách ly, ngành y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc, nếu có F0 thì đưa vào bệnh viện điều trị.

"Trước mắt, tỉnh đảm bảo ăn uống cho người dân và tiếp tục vận động các cá nhân, tổ chức hỗ trợ thêm" - ông Thánh nói.

Nhóm PV ĐBSCL