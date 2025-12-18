Điều trị ung thư vú bằng mũi tiêm dưới da, 20 phút bệnh nhân đã được về nhà

Tại hội nghị khoa học "Bước tiến mới trong tối ưu hóa điều trị ung thư vú HER2 dương tính", do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều 17/12, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu nhấn mạnh, ung thư vú có thụ thể HER2 dương tính (chiếm khoảng 20-25% các trường hợp) từ lâu đã được xem là một phân nhóm có tiên lượng xấu.

Đáng chú ý, phân nhóm này thường gặp ở những phụ nữ trẻ tuổi. Điều này không chỉ là gánh nặng về bệnh tật mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, cuộc sống gia đình và sự nghiệp của người bệnh.

Mục tiêu cao nhất trong điều trị ở giai đoạn sớm là chữa khỏi hoàn toàn. Trước đây, để điều trị ung thư vú, người bệnh thường phải nhập viện nửa ngày, tiêm truyền, theo dõi. Còn hiện nay, một phương pháp điều trị mới là tiêm dưới da, rất thuận lợi, bệnh nhân không cần nằm viện mà có thể điều trị ngoại trú ban ngày.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Tú Anh).

"Phương pháp này là dạng tiêm dưới da, thời gian tiêm cũng rất ngắn. Mũi tiêm đầu tiên kéo dài khoảng 8 phút, bệnh nhân được theo dõi phản ứng sau 20 phút là có thể về nhà. Còn ở liều tiêm sau, thời gian tiêm chỉ còn 5 phút, theo dõi 15 phút bệnh nhân được về. Điều này vừa giảm chi phí nằm viện, tiết kiệm thời gian cho người bệnh", PGS.TS Phạm Cẩm Phương thông tin.

Đặc biệt, với thể ung thư vú HER2 dương tính, tỉ lệ người mắc chủ yếu là người trẻ. Việc điều trị bằng mũi tiêm dưới da giúp họ vẫn có thể đi làm, chăm sóc con cái, gia đình như bình thường.

Hiệu quả điều trị, chi phí của việc tiêm dưới da và điều trị truyền thống là tương đương nhau. Tuy nhiên, vì là thuốc mới nên chưa được bảo hiểm y tế chi trả.

"Đây là loại thuốc mới, chúng tôi hi vọng sớm nhất, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đấu thầu, cung ứng cho người bệnh. Và trong thời gian sớm nhất, hi vọng bảo hiểm y tế cũng chi trả như với phương pháp điều trị truyền thống", PGS.TS Phạm Cẩm Phương nói.

Theo chuyên gia này, với bệnh nhân ung thư vú được phát hiện giai đoạn sớm, thuốc trúng đích HER2 này chỉ điều trị trong 1 năm. Trong khi nếu phát hiện giai đoạn muộn phải điều trị nhiều năm.

"Vì thế, tôi mong chị em luôn quan tâm tầm soát sức khỏe, kịp thời phát hiện, điều trị tối ưu nhất, với chi phí thấp nhất", PGS.TS Phạm Cẩm Phương nói.

Tại sự kiện, chuyên gia cho biết, số ca mắc mới ung thư vú ở Việt Nam ước tính khoảng 24.600 trường hợp với hơn 10.000 ca tử vong hằng năm.

Hiện nay, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương pháp chẩn đoán và điều trị phối hợp đa mô thức đã mang lại những kết quả hết sức đáng khích lệ trong điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, với bệnh nhân ung thư vú, câu chuyện không chỉ là điều trị bệnh.

Bác sĩ không chỉ mang lại thời gian sống thêm cho người bệnh ung thư vú mà còn phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống, mang lại sự tự tin và một khởi đầu mới.

Ths.BSCKII Vũ Anh Tuấn, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc bảo tồn, tạo hình và tái tạo tuyến vú hiện nay, được coi như một phần của liệu trình điều trị ung thư vú, giúp người phụ nữ không bị mặc cảm về hình thể sau phẫu thuật.

"Thẩm mỹ là một phần bắt buộc của kế hoạch điều trị ung thư, không phải lựa chọn thêm. Các bệnh nhân sau tạo hình tuyến vú có cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần", Ths Tuấn chia sẻ quan điểm.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, một kết quả đáng mừng là tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm đã tăng rõ rệt so với 10 năm trước, khi hầu hết bệnh nhân chỉ đến viện khi khối u đã lớn hoặc di căn.

“Giờ đây, nhiều chị em được phát hiện khối u chỉ 1-2 cm, thậm chí chưa sờ thấy nhưng đã phát hiện qua chẩn đoán hình ảnh,” bà nói thêm.