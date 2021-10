Điều trị ung thư gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị như thế nào?

Dân trí Có những trường hợp ung thư gan kích thước lớn không thể phẫu thuật, bệnh nhân có thể được chỉ định phương pháp tắc mạch xạ trị. Vậy đây là phương pháp gì?

Phương pháp tắc mạch xạ trị còn được gọi là xạ trị chiếu trong chọn lọc. Đây là phương pháp điều trị khá hiện đại và đang áp dụng chủ yếu ở các nước phát triển. Về kỹ thuật can thiệp cơ bản cũng như hóa tắc mạch là luồn ống thông đến mạch máu nuôi khối u gan.

Tuy nhiên ở phương pháp này, bác sĩ sẽ không bơm hóa chất mà bơm các hạt vi cầu (có kích thước nhỏ hàng chục micro mét) có gắn dược chất phóng xạ vào trong khối u gan.

Các hạt vi cầu mang phóng xạ sẽ nằm lại trong các vi mạch máu bao quanh khối u gan và phát xạ tiêu diệt tế bào ung thư, giống như hình thức chiếu xạ từ bên trong khối u.

Phương pháp này có ưu điểm hơn so với hóa tắc mạch là có thể mở rộng chỉ định cho cả các trường hợp ung thư gan có xâm lấn mạch máu trong gan, và hiệu quả tiêu diệt khối u là rất cao. Phương pháp này còn có thể áp dụng cho ung thư gan thứ phát (như ung thư đại trực tràng di căn gan).

Tuy nhiên đây là phương pháp tốn kém, công tác chuẩn bị rất cẩn thận và cần phối hợp nhiều chuyên khoa, chỉ có các cơ sở y tế lớn có đủ điều kiện và trang bị mới có thể triển khai.

Ngoài các phương pháp điều trị can thiệp qua đường động mạch, các phương pháp can thiệp qua da (như tiêm cồn, đốt nhiệt sóng cao tần hoặc nhiệt lạnh…) cũng được coi là các phương pháp can thiệp tối thiểu điều trị ung thư gan. Hiện nay hầu như tất cả các phương pháp điều trị ung thư gan trên thế giới đều đã được áp dụng thành công tại Việt Nam.

Vì thế, việc phát hiện sớm ung thư gan mang lại tiên lượng điều trị cao. Tuy nhiên, ung thư gan là loại ung thư có nguy cơ diễn biến nặng, tử vong rất cao, vì thế, việc quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh.

Theo đó, mỗi người nên tiêm vaccine phòng viêm gan B, hạn chế uống rượu bia, giảm cân nếu béo phì, vận động đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, nên có chương trình khám sàng lọc cho các đối tượng có nguy cơ cao để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, hiệu quả điều trị chắc chắn sẽ tốt hơn.

Tú Anh