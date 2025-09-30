Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn một quả táo mỗi ngày?

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch và phòng ngừa bệnh mãn tính như tiểu đường hay tim mạch.

Theo Health, một quả táo cả vỏ cung cấp 95 calo, 0,5g protein, 25g carbohydrate, 19g đường, 4,4g chất xơ, 9% nhu cầu vitamin C hàng ngày và 86% nước. Ngoài ra, phytochemicals như quercetin, catechin, chlorogenic acid và epicatechin trong táo có tính chống oxy hóa mạnh.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra, việc ăn táo hàng ngày mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cơ thể, nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú.

Táo có giá trị dinh dưỡng cao và dễ tiếp cận, được xem là "siêu thực phẩm" có thể ăn hàng ngày, giúp bạn sống khỏe mạnh hơn. (Ảnh: Unsplash).

Trước hết, ăn táo hỗ trợ sức khỏe tim mạch một cách hiệu quả. Táo khi ăn cả vỏ chứa nhiều chất xơ, polyphenol và các dưỡng chất khác bảo vệ tim.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ khoảng một quả táo nhỏ mỗi ngày liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim và các yếu tố rủi ro như cholesterol cao hay huyết áp cao.

Một nghiên cứu cũng chỉ ra, thói quen này giảm 27% nguy cơ tử vong do đột quỵ và 25% do bệnh tim. Lý do nằm ở polyphenol giúp chống viêm và cải thiện chức năng mạch máu, từ đó giảm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, táo cải thiện hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa pectin - một chất xơ hòa tan - giúp hấp thụ nước trong đường tiêu hóa, tạo phân mềm và dễ dàng hơn. Pectin còn là prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Do đó, ăn táo có thể mang lại lợi ích là giảm táo bón và các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Nếu thường xuyên gặp khó khăn về tiêu hóa, bạn có thể thêm táo vào chế độ ăn có thể mang lại sự khác biệt rõ rệt.

Về quản lý cân nặng, táo là lựa chọn lý tưởng nhờ hàm lượng nước cao, chất xơ dồi dào nhưng calo thấp. Những yếu tố này giúp bạn no lâu hơn, giảm lượng calo nạp vào hàng ngày.

Một lợi ích quan trọng khác của táo là phòng ngừa tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy, ăn 2 khẩu phần táo mỗi ngày giảm 36% nguy cơ tiểu đường type 2 so với những người ăn ít hơn nửa khẩu phần.

Điều này là do flavonoid trong táo giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Chất xơ hòa tan làm chậm hấp thụ carbohydrate, ngăn chặn tăng đột ngột đường huyết gây tiểu đường.

Ăn táo còn giảm nguy cơ ung thư nhờ chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các nghiên cứu đã tìm ra, phytochemicals trong táo làm chậm sự phát triển và nhân lên của tế bào ung thư. Chất xơ bảo vệ chống ung thư đại trực tràng, với mỗi 10gram chất xơ tăng thêm sẽ giảm 7% rủi ro theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ.

Các nghiên cứu quan sát cũng cho thấy táo liên quan đến giảm nguy cơ ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và một số ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý, không có thực phẩm nào đơn lẻ ngăn ngừa ung thư hoàn toàn; cần kết hợp lối sống lành mạnh.

Ngoài ra, táo hỗ trợ sức khỏe não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi. Chất chống oxy hóa trong trái cây và rau củ cải thiện chức năng nhận thức. Quercetin trong táo bảo vệ neuron thần kinh khỏi tổn thương oxy hóa, có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Dù cần thêm nghiên cứu trên người, các bằng chứng ban đầu cho thấy ăn táo có khả năng duy trì sức khỏe não.

Mặc dù có nhiều lợi ích vượt trội, ăn táo quá nhiều cũng có một số rủi ro nhất định.

Một số người gặp đầy hơi, chướng bụng do chất xơ cao và một số loại đường khó dung nạp ở người nhạy cảm như fructose, sorbitol.

Người tiểu đường nên chọn quả táo nhỏ (khoảng 15g carbs) và kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh như hạt, bơ hạt hoặc phô mai.

Hơn nữa, hạt táo nếu nhai hoặc nghiền nát có thể giải phóng cyanide, nhưng lượng nhỏ từ vài hạt táo thường không gây hại. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều hạt hoặc hợp chất chứa cyanide có thể dẫn đến ngộ độc với các triệu chứng như chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.