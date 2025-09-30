Loại trái cây phổ biến ở Việt Nam có nhiều lợi ích cho thai phụ

Với thai phụ, dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai rất quan trọng, nhằm đảm bảo đủ dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ.

Trong thời kỳ mang thai, việc tìm nguồn dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều thai phụ.

Thế nhưng, bản thân bạn cũng có hàng triệu điều phải bận tâm trong đầu. Vì vậy, quả bơ là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và thơm ngon mà bạn có thể thêm vào các bữa ăn của mình.

Quả bơ chứa nhiều chất xơ, giàu dinh dưỡng tốt cho mọi người, đặc biệt là bà bầu (Ảnh: Getty).

Bơ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng trong thai kỳ. Dưới đây là lý do tại sao ăn bơ có thể giúp bạn và em bé khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Quả bơ chứa nhiều chất xơ

Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe trong thời kỳ mang thai. Trên thực tế, nó cần thiết để thúc đẩy nhu động ruột hoạt động khỏe mạnh. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như bơ vào chế độ ăn trong thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật.

Nhiều phụ nữ mang thai không nạp đủ chất xơ trong chế độ ăn uống hằng ngày. Thế nhưng, việc bổ sung bơ vào khẩu phần ăn sẽ giúp họ cung cấp đủ lượng chất xơ cần thiết. Chỉ cần nửa quả bơ (100g) đã cung cấp gần 7g chất xơ, tương đương khoảng 25% lượng chất xơ khuyến nghị tối thiểu mỗi ngày trong thai kỳ.

Chứa chất béo tốt

Việc bổ sung chất béo là rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Chất béo trong bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ giúp tăng cảm giác no và làm món ăn trở nên ngon miệng hơn.

Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh, cụ thể là chất béo không bão hòa. Loại chất béo này có thể giúp thai phụ cải thiện sức khỏe tim mạch, cân bằng đường huyết và giúp no lâu hơn giữa các bữa ăn.

Ngoài ra, việc bổ sung các thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn như quả bơ trong thai kỳ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó làm giảm chứng mất ngủ khi mang thai.

Bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể

Ngoài protein và calo, nhu cầu về một số loại vitamin và khoáng chất trong thời kỳ mang thai cũng tăng lên. Ví dụ, phụ nữ mang thai cần nhiều folate, magie và vitamin C hơn so với người bình thường.

Bơ là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, folate và magie. Nhu cầu bổ sung folate tăng đáng kể trong thai kỳ vì folate đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi.

Ăn nửa quả bơ (100g) có thể cung cấp khoảng 14% nhu cầu folate hằng ngày trong thai kỳ.

Có thể giúp ổn định huyết áp

Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào magie và kali - những chất dinh dưỡng đặc biệt cần thiết trong thời kỳ mang thai.

Ăn nhiều thực phẩm giàu kali như bơ có thể giúp giảm nguy cơ cao huyết áp thai kỳ. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2013 trên 263 thai phụ cho thấy, những người tiêu thụ 250-300 mg kali mỗi ngày có nguy cơ mắc cao huyết áp thai kỳ thấp hơn đáng kể.

Chỉ nửa quả bơ đã cung cấp khoảng 485 mg kali.

Ngoài ra, quả bơ cũng chứa nhiều magie - một khoáng chất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp.

Giúp cung cấp năng lượng và duy trì cảm giác no

Khi mang thai, việc cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể là điều cần thiết để bạn cảm thấy khỏe mạnh. Khi đói, việc chuẩn bị một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ có quả bơ là lựa chọn thông minh để giữ no lâu và tránh ăn quá nhiều.

Quả bơ rất giàu chất xơ và chất béo lành mạnh - những dưỡng chất đã được chứng minh có tác dụng duy trì cảm giác no lâu hơn.

Việc lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng và no lâu như bơ trong thai kỳ có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày, duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Giúp duy trì lượng lipid và đường huyết

Duy trì lượng đường và mỡ trong máu ở mức ổn định là điều mọi thai phụ đều hướng đến, bởi điều này giúp cả mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Ăn bơ có thể giúp giảm một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và điều hòa đường huyết, từ đó giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ.

Quả bơ chứa ít carbohydrate, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh - là lựa chọn tuyệt vời cho thai phụ đang bị tiểu đường thai kỳ hoặc có đường huyết cao.

Ăn bơ có thể giúp giảm lượng đường huyết sau bữa ăn ở người có đường huyết cao. Ngoài ra, bơ còn giúp tăng cường cholesterol HDL (tốt), đồng thời giảm cholesterol LDL (xấu), qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể cho phụ nữ mang thai.