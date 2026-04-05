Dấu hiệu sắp chuyển dạ và cách giảm đau khi sinh mẹ bầu cần biết

Dấu hiệu phổ biến bạn sắp chuyển dạ

Cổ tử cung bắt đầu mỏng dần

Theo Mayo Clinic, phần dưới của tử cung được gọi là cổ tử cung. Trước khi chuyển dạ, cổ tử cung thường dài 3,5-4cm. Khi quá trình chuyển dạ sớm bắt đầu, cổ tử cung bắt đầu mềm ra, ngắn lại và mỏng đi. Quá trình đó được gọi là sự xóa cổ tử cung.

Ở giai đoạn này của quá trình chuyển dạ, bạn có thể cảm thấy những cơn co thắt nhẹ đến rồi đi. Hoặc bạn có thể không cảm thấy gì.

Sự xóa mỏng cổ tử cung thường được nói đến bằng phần trăm. Ở mức xóa mỏng 0%, cổ tử cung dài ít nhất 2cm. Điều đó có nghĩa là cổ tử cung vẫn còn rất dày. Cổ tử cung phải mỏng đi hoàn toàn - giãn nở 100% - trước khi sinh thường.

Mở cổ tử cung

Một dấu hiệu khác của chuyển dạ sớm là cổ tử cung bắt đầu mở ra. Hiện tượng được gọi là giãn nở. Độ giãn nở được đo bằng centimet từ 0 đến 10. Ở mức 0, tức là không có sự giãn nở. Ở mức 10cm, cổ tử cung đã mở hoàn toàn.

Ban đầu, những thay đổi ở cổ tử cung có thể diễn ra rất chậm. Khi bạn bước vào giai đoạn chuyển dạ tích cực - cổ tử cung mở ra từ 6cm trở lên - cổ tử cung sẽ mở nhanh hơn.

Tăng tiết dịch âm đạo

Trong thời kỳ mang thai, một nút nhầy dày sẽ chặn lỗ mở của cổ tử cung để ngăn vi khuẩn xâm nhập vào tử cung.

Trong giai đoạn cuối của tam cá nguyệt thứ ba, nút nhầy này có thể di chuyển vào âm đạo. Kết quả, bạn có thể nhận thấy sự gia tăng tiết dịch âm đạo, dịch có thể trong suốt, màu hồng hoặc hơi có máu. Điều này có thể xảy ra vài ngày trước khi chuyển dạ bắt đầu hoặc ngay khi bắt đầu chuyển dạ.

Nếu bạn bị chảy máu âm đạo nhiều như trong kỳ kinh nguyệt thông thường, hãy đến bệnh viện ngay. Chảy máu âm đạo nhiều có thể là dấu hiệu nguy hiểm.

Cảm thấy em bé tụt xuống thấp hơn

Việc đầu em bé tụt sâu vào khung chậu có thể gây ra sự thay đổi về hình dạng bụng của thai phụ, khiến bụng có cảm giác nhẹ hơn do em bé nằm thấp hơn trong khung chậu. Sự thay đổi này có thể xảy ra từ vài tuần đến vài giờ trước khi chuyển dạ bắt đầu.

Vỡ ối

Túi ối là một màng chứa đầy chất lỏng bao bọc em bé trong tử cung. Vào đầu hoặc trong quá trình chuyển dạ, màng ối bị vỡ. Điều này cũng được gọi là vỡ ối.

Khi vỡ ối, bạn có thể thấy chất lỏng chảy ra từ âm đạo với lượng ít hoặc nhiều rõ rệt. Nếu vỡ ối, bạn hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Hãy làm điều này ngay cả khi bạn không chắc chắn chất lỏng đó là nước ối, nước tiểu hay thứ gì khác.

Một khi vỡ ối, thời gian sẽ rất quan trọng. Nếu chuyển dạ chưa bắt đầu, thời gian chuyển dạ càng kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và bé càng cao. Các y bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp kích thích co thắt tử cung trước khi chuyển dạ tự nhiên bắt đầu. Quá trình đó được gọi là gây chuyển dạ.

Co thắt tử cung

Co thắt tử cung là cảm giác tử cung đang co thắt và giãn ra. Trong vài tháng cuối thai kỳ, bạn có thể nhận thấy những cơn co thắt nhẹ, thỉnh thoảng. Chúng được gọi là co thắt Braxton Hicks. Chúng không báo hiệu sự bắt đầu của chuyển dạ.

Để phân biệt giữa co thắt Braxton Hicks và co thắt chuyển dạ, bạn có thể dựa vào những dấu hiệu sau:

- Các cơn co thắt có đều đặn không? Hãy tính thời gian giữa các cơn co thắt, từ đầu cơn này đến đầu cơn tiếp theo. Co thắt chuyển dạ thường cách nhau từ 2 đến 5 phút. Co thắt Braxton Hicks có thể đến và đi mà không theo một kiểu nào.

- Chúng kéo dài bao lâu? Hãy tính thời gian mỗi cơn co thắt kéo dài. Co thắt chuyển dạ kéo dài khoảng 60 đến 90 giây.

Các cơn co thắt có dừng lại không? Các cơn co thắt chuyển dạ sẽ tiếp tục diễn ra bất kể bạn đang làm gì. Chúng cũng tiếp tục diễn ra nếu bạn đứng lên, ngồi xuống hoặc nằm xuống. Các cơn co thắt Braxton Hicks có thể dừng lại khi bạn đi bộ, nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế.

- Các cơn co thắt có mạnh hơn không? Các cơn co thắt chuyển dạ sẽ mạnh hơn theo thời gian và bạn sẽ khó nói chuyện khi đang bị co thắt. Các cơn co thắt Braxton Hicks thường yếu hoặc chúng có thể dữ dội ngay lập tức và sau đó yếu dần.

Phương pháp giảm đau khi sinh

Sự đau đớn trong quá trình sinh nở là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ người phụ nữ nào đã và sắp trở thành mẹ. Với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp gây tê ngoài màng cứng đã ra đời và được ví von giống như một phương pháp “đẻ không đau” giúp cho cuộc chuyển dạ thoải mái hơn.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, phương pháp gây tê ngoài màng cứng được áp dụng để xóa đi đau đớn gây ra bởi sự co tử cung và giãn cổ tử cung trong quá trình chuyển dạ. Các bác sĩ gây mê sẽ đưa thuốc tê vào bên trong khoang ngoài màng cứng để ức chế dẫn truyền thần kinh tại một vùng nhất định trên cơ thể do các rễ thần kinh chi phối.

Mẹ bầu có thể yêu cầu thực hiện phương pháp này từ lúc nhập viện chờ sinh. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ có thể yêu cầu được giảm đau và cổ tử cung đã mở rộng khoảng 2-3cm.

Với phương án đẻ không đau, sản phụ sẽ tạm thời mất đi cảm giác đau ở vùng lưng chậu nhưng vẫn có thể cử động chân, nửa thân trên sau khi gây tê và trong suốt quá trình chuyển dạ sinh con vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Sau sinh, ống truyền sẽ được tháo bỏ một cách nhẹ nhàng, không gây đau đớn. Với những mẹ bầu sinh mổ, ống truyền vẫn được giữ lại để kiểm soát cơn đau hậu phẫu.

Gây tê ngoài màng cứng khiến cơn đau do cơn co tử cung giảm nhiều và dễ chịu hơn. Phương pháp này sẽ có tác dụng sau khi thực hiện gây tê khoảng 10 phút và kéo dài đến khi bạn sinh xong (bao gồm cả khi khâu tầng sinh môn).

Đây là phương pháp an toàn đối với trẻ sơ sinh. Ngoài ra, cho dù gây tê ngoài màng cứng hoạt động tốt thì đến cuối cuộc chuyển dạ mẹ bầu vẫn sẽ thấy tức nặng lên vùng hậu môn, âm đạo và đó là động lực để rặn đẩy em bé ra ngoài.

Cần lưu ý không phải mọi sản phụ đều phù hợp với gây tê ngoài màng cứng. Bác sĩ sẽ đánh giá dựa trên tình trạng đông máu, huyết áp và tiến triển chuyển dạ.