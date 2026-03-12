Đau lưng tê chân do thoát vị đĩa đệm: Giải pháp sóng năng lượng cao

Ngồi trước màn hình máy tính 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, anh M.Q.H. (38 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) bắt đầu thấy đau âm ỉ vùng thắt lưng.

Ban đầu, anh nghĩ chỉ là đau mỏi do ngồi nhiều nên tự uống thuốc giảm đau, dán cao rồi lại tiếp tục làm việc. Vài tháng sau, cơn đau lan xuống mông và dọc theo mặt sau đùi, thỉnh thoảng tê rần tới gót chân, cúi người nhặt đồ hay bế con đều đau nhói.

Đau vùng thắt lưng là tình trạng quen thuộc của dân văn phòng (Ảnh: Getty).

“Khi cơn đau chạy dọc xuống chân, tôi mới bắt đầu lo là có vấn đề ở cột sống chứ không chỉ đơn giản là mỏi lưng nữa”, anh H. chia sẻ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đau lưng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật trên toàn cầu, hầu hết mọi người sẽ trải qua ít nhất một lần đau lưng trong đời, đặc biệt ở nhóm tuổi lao động 30 đến 55 tuổi.

Ở không ít trường hợp, cơn đau lưng kéo dài lại xuất phát từ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Khi đau lưng không còn là cơn mỏi đơn giản

Theo Mayo Clinic, thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy bên trong đĩa đệm thoát ra ngoài qua vòng sợi bị rách, có thể chèn ép rễ thần kinh và gây ra các triệu chứng như đau lưng, đau lan xuống chân, tê bì hoặc yếu cơ. Vị trí hay gặp nhất là đoạn thắt lưng L4- L5 hoặc L5-S1.

Trên thực tế lâm sàng, các bác sĩ cơ xương khớp ghi nhận các dấu hiệu cảnh báo thường gặp ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm:

- Đau vùng thắt lưng, tăng khi ngồi lâu, cúi khom, bê vác hoặc xoay người đột ngột.

- Đau lan theo đường đi của rễ thần kinh xuống mông, đùi, cẳng chân, có thể kèm tê rần ở bàn chân.

- Căng cứng cơ lưng, khó cúi, khó ngửa hoặc xoay người.

- Một số trường hợp nặng có thể yếu chân, đi khập khiễng, mất vững.

Theo khuyến cáo của WHO và các hướng dẫn quốc tế về đau thắt lưng, cần đi khám chuyên khoa cột sống sớm khi đau lưng kèm theo một trong các dấu hiệu sau:

- Đau kéo dài trên 4 đến 6 tuần không giảm dù đã nghỉ ngơi.

- Đau lan xuống mông, đùi, cẳng chân hoặc tê bì một bên chân.

- Yếu chân, khó kiễng chân hoặc khó nhón gót, đi lại mất vững.

- Đau kèm sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc tiền sử chấn thương nặng.

Theo các hướng dẫn quốc tế về điều trị thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ thần kinh, đa số bệnh nhân có thể cải thiện với các biện pháp bảo tồn như vật lý trị liệu, thay đổi lối sống, quản lý đau phù hợp, chỉ định phẫu thuật được dành cho nhóm có yếu liệt tiến triển, đau không kiểm soát hoặc chèn ép nặng.

Vật lý trị liệu bằng bộ 3 sóng năng lượng cao

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng đang ứng dụng bộ 3 sóng trị liệu năng lượng cao trong điều trị đau lưng do thoái hóa và thoát vị đĩa đệm, với mục tiêu giảm đau, giải phóng chèn ép và phục hồi vận động mà không phải lạm dụng thuốc giảm đau kéo dài.

Theo BSCKI Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, phần lớn các trường hợp đau lưng mạn tính đều liên quan tới bệnh lý vùng cột sống như thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm, gai cột sống.

Vật lý trị liệu cải thiện tình trạng đau lưng từ sâu bên trong (Ảnh: BVCC).

Bộ 3 sóng năng lượng cao giúp tác động chính xác vào vùng tổn thương, hỗ trợ quá trình “chữa lành” từ bên trong, đồng thời hạn chế tác dụng phụ trên dạ dày, gan, thận do dùng thuốc kéo dài.

Tùy theo mức độ thoát vị, thời gian đau và tình trạng toàn thân, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, kết hợp linh hoạt 3 loại sóng trên để tối ưu hiệu quả và chi phí điều trị cho từng người bệnh.

Theo thống kê tại khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng BVĐK Hồng Ngọc, hơn 95% người bệnh đau lưng do thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm đã giảm rõ rệt mức độ đau và cải thiện biên độ vận động sau một liệu trình từ 3 đến 10 buổi trị liệu với bộ 3 sóng năng lượng cao.