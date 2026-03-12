Làm thế nào để nhận diện đúng và kiểm soát cân nặng hiệu quả?

Theo nhiều nghiên cứu y học, béo phì là một bệnh lý mạn tính phức tạp liên quan đến rối loạn hormone, chuyển hóa và yếu tố di truyền. Tình trạng này có thể kéo theo hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, ngưng thở khi ngủ và thoái hóa khớp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn cho rằng béo phì đơn thuần chỉ là hệ quả của việc ăn nhiều và ít vận động. Không ít trường hợp tự áp dụng các phương pháp giảm cân thiếu khoa học, dẫn đến hiệu quả thấp hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng béo phì như một bệnh lý cần được điều trị bài bản, đa chuyên ngành trở nên đặc biệt quan trọng.

Nhằm cung cấp góc nhìn khoa học và giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh béo phì cũng như các phương pháp điều trị hiện nay, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kiểm soát cân nặng và các hậu quả của bệnh lý thừa cân”.

Chương trình sẽ được phát trực tuyến vào lúc 14h30 ngày 13/3 trên báo Dân trí.

Chương trình tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa và nội tiết, tới từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp; Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Đỗ Tuấn Anh, chuyên gia Ngoại khoa tiêu hóa Gan - Mật - Tụy; và ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, chuyên gia Nội tiết.

Làm rõ nhiều vấn đề về bệnh béo phì, tăng cân

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ phân tích nhiều vấn đề được độc giả quan tâm như: béo phì có thực sự là một bệnh lý mạn tính hay không; các tiêu chí được sử dụng để chẩn đoán béo phì hiện nay; những biến chứng nguy hiểm mà thừa cân có thể gây ra; các phương pháp điều trị béo phì đang được áp dụng; khi nào người bệnh cần can thiệp phẫu thuật giảm cân; cũng như cách duy trì cân nặng bền vững để tránh tình trạng tăng cân trở lại...

Bên cạnh phần trao đổi chuyên môn, các bác sĩ cũng sẽ giải đáp những câu hỏi thực tế từ độc giả liên quan đến điều trị béo phì, phẫu thuật cắt dạ dày tạo hình ống, nguy cơ biến chứng cũng như các biện pháp kiểm soát cân nặng lâu dài.

Tọa đàm “Kiểm soát cân nặng và hậu quả của bệnh lý thừa cân” sẽ được phát trực tuyến trên Báo Dân trí vào lúc 14h30 ngày 13/3. Ngay từ bây giờ, độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi để được chuyên gia giải đáp.