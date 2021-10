Dấu hiệu polyp đại tràng

Dân trí Polyp đại tràng thường không gây ra triệu chứng. Một số người có thể gặp một số dấu hiệu như chảy máu trực tràng, thay đổi màu phân, đau bụng, thiếu máu…

Polyp đại tràng là một dạng tổn thương có hình dạng giống như một khối u trên niêm mạc đại tràng. Hầu hết các polyp đại tràng là vô hại. Nhưng theo thời gian, một số polyp đại tràng có thể phát triển thành ung thư đại tràng, có thể gây tử vong khi phát hiện ở giai đoạn muộn.

Theo Mayoclinic, bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh polyp đại tràng. Bạn có nguy cơ cao hơn nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, thừa cân hoặc hút thuốc hoặc có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng.

Polyp đại tràng thường không gây ra triệu chứng. Điều quan trọng là phải làm các xét nghiệm tầm soát thường xuyên, chẳng hạn như nội soi, vì các polyp đại tràng được phát hiện ở giai đoạn đầu thường có thể được loại bỏ một cách an toàn và hoàn toàn. Cách phòng ngừa tốt nhất cho bệnh ung thư đại tràng là thường xuyên tầm soát và cắt bỏ các khối polyp.

Một số polyp đại tràng có thể phát triển thành ung thư đại tràng.

Dấu hiệu của polyp đại tràng

Bởi vì hầu hết những người bị polyp đại tràng không gặp bất kỳ triệu chứng nào, bạn có thể không biết mình bị polyp cho đến khi bác sĩ phát hiện ra nó trong quá trình kiểm tra đại tràng.

Tuy nhiên, một số người bị polyp đại tràng có thể gặp phải một số dấu hiệu sau:

- Chảy máu trực tràng: Đây có thể là dấu hiệu của bệnh polyp đại tràng hoặc ung thư hoặc các bệnh lý khác, chẳng hạn như bệnh trĩ hoặc vết rách nhỏ ở hậu môn.

- Thay đổi màu phân: Máu có thể xuất hiện dưới dạng vệt đỏ trong phân của bạn hoặc làm cho phân có màu đen. Sự thay đổi màu sắc cũng có thể do một số loại thực phẩm, thuốc hoặc thực phẩm chức năng gây ra.

- Thay đổi thói quen đi tiêu: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hơn một tuần có thể cho thấy sự hiện diện của một khối u hoặc ung thư đại tràng. Tuy nhiên, một số tình trạng khác cũng có thể gây ra những thay đổi trong thói quen đi tiêu.

- Đau: Polyp đại tràng có thể làm tắc nghẽn một phần ruột của bạn, dẫn đến đau bụng quặn thắt.

- Thiếu máu do thiếu sắt: Chảy máu do polyp có thể xảy ra từ từ theo thời gian, ngay cả khi không có máu trong phân. Thiếu máu do thiếu sắt có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và khó thở.

Các loại polyp đại tràng

Các loại polyp phổ biến nhất là polyp tăng sản và polyp tuyến. Các loại polyp khác cũng có thể được tìm thấy trong đại tràng, ít gặp hơn.

- Polyp tăng sản

Polyp tăng sản thường nhỏ, nằm ở phần cuối của đại tràng (trực tràng và đại tràng sigma), không có khả năng trở thành ác tính và không đáng lo ngại. Không phải lúc nào cũng có thể phân biệt polyp tăng sản với polyp tuyến qua nội soi, thường phải dựa vào kết quả mô bệnh học sau khi cắt bỏ polyp.

- Polyp tuyến

2/3 polyp đại tràng là polyp tuyến. Adenoma được phân loại theo kích thước, hình dạng chung và các đặc điểm cụ thể của chúng khi nhìn dưới kính hiển vi. Nhìn chung kích thước của polyp tuyến càng lớn thì khả năng trở thành ung thư càng cao. Do đó, các polyp lớn (lớn hơn 5 mm ) nên được loại bỏ hoàn toàn để ngăn ngừa phát triển thành ung thư và nên được kiểm tra dưới kính hiển vi xác định chắc chắn.

- Polyp ác tính

Polyp chứa tế bào ung thư được gọi là polyp ác tính. Việc điều trị tối ưu cho polyp ác tính phụ thuộc vào mức độ ung thư (khi được kiểm tra bằng kính hiển vi) và các yếu tố cá nhân khác.

Bạn hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn thấy đau bụng, máu trong phân, thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài hơn một tuần.

Bạn nên thường xuyên kiểm tra polyp từ 50 tuổi trở lên, có các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như tiền sử gia đình bị ung thư đại tràng. Một số người có nguy cơ cao nên bắt đầu tầm soát thường xuyên sớm hơn nhiều so với tuổi 50.

Hà An