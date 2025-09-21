Dấu hiệu cảnh báo thận âm thầm “kêu cứu”, bạn trẻ không được bỏ qua

Suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 30 vì bỏ qua dấu hiệu cảnh báo

Bệnh nhân bắt đầu thấy cơ thể có gì đó không ổn vào đầu năm. Ban đầu là những cơn mất ngủ triền miên, dù cả ngày mệt mỏi vẫn không thể chợp mắt.

Anh thường xuyên buồn nôn, vị giác thay đổi, ăn uống không còn ngon miệng như trước. Tưởng do stress công việc và rối loạn tiêu hóa, anh chủ quan không đi khám ngay.

Đến khi tình trạng trở nên nặng nề hơn, buồn nôn xảy ra liên tục, người mệt lả, anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Sau khi xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm và đo chức năng thận, bác sĩ thông báo anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối, chỉ còn hai lựa chọn là lọc máu định kỳ hoặc ghép thận.

Hiện nay có nhiều người dưới 30 tuổi đã bị suy thận, bệnh thường tiến triển âm thầm (Ảnh: BVCC).

Anh chưa từng nghĩ ở tuổi 30 lại mắc căn bệnh thường thấy ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền lâu năm.

Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn tính không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Những triệu chứng như buồn nôn, mất ngủ, thay đổi vị giác thực chất là dấu hiệu cơ thể đang bị ngộ độc vì thận không còn khả năng lọc bỏ các chất thải.

Điều khiến bác sĩ tiếc nuối là anh từng có dấu hiệu cảnh báo từ năm 2020. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, kết quả xét nghiệm cho thấy anh có protein niệu, tức là dấu hiệu rò rỉ đạm qua nước tiểu, dấu hiệu sớm cho thấy thận đang tổn thương.

Thời điểm đó bác sĩ khuyên anh theo dõi thêm. Đến năm 2022, anh bắt đầu thấy nước tiểu nhiều bọt và lâu tan, dấu hiệu điển hình của tiểu đạm. Anh chỉ uống thuốc theo đợt, không tái khám đều và cũng không tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Theo TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh thận mạn tính thường tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu không có biểu hiện rõ rệt. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan hoặc chuẩn bị hồ sơ du học.

Tại trung tâm mỗi ngày ghi nhận 30-40 ca suy thận mới, trong đó không ít người dưới 30 tuổi, đang ở độ tuổi lao động sung sức nhất. Phần lớn chỉ đi khám khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng, nhiều trường hợp đến viện lần đầu đã phải chỉ định lọc máu.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến thời gian điều trị bảo tồn bị rút ngắn, chi phí gia tăng và hạn chế khả năng lựa chọn các phương pháp điều trị thay thế như ghép thận. Một số bệnh nhân dù có người thân sẵn sàng hiến thận nhưng lại không thể ghép do đã mắc các biến chứng nặng như suy tim.

Chuyên gia cảnh báo thói quen sống thiếu khoa học đang góp phần làm tăng tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận mạn. Trong số các nguyên nhân, ngoài viêm cầu thận, một bệnh lý nền phổ biến thì việc tiêu thụ thực phẩm nhiều muối, dùng đồ ăn nhanh, thức uống không rõ nguồn gốc và sinh hoạt đảo lộn nhịp sinh học là những yếu tố nguy cơ lớn.

“Ngủ muộn, lười vận động, ăn uống thiếu kiểm soát là những thói quen phổ biến ở người trẻ hiện nay, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, béo phì và kéo theo nhiều bệnh lý, trong đó có suy thận”, BS Dũng cho biết.

Thực tế, các tình trạng sức khỏe thận, bao gồm sỏi thận và các bệnh về thận, đang gia tăng trong những năm gần đây trên toàn cầu. Tại Ấn Độ, các bác sĩ nhận thấy sự gia tăng các ca sỏi thận, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Điều này do nhiều nguyên nhân.

Một số nguyên nhân chính mà các chuyên gia liệt kê là việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường, đồ ăn vặt chiên rán và thiếu nước.

Nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh thận đã phải chỉ định lọc máu (Ảnh minh họa: N.P).

Dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở người trẻ

Theo Tiến sĩ Shrey Srivastava, chuyên gia tư vấn cao cấp - nội khoa, Bệnh viện Sharda, các triệu chứng suy thận rất dễ bị bỏ qua vì chúng thường khá phổ biến, gần giống với các triệu chứng xuất hiện ở các cơ quan khác.

Cụ thể gồm:

- Khát nước dữ dội: Theo Indiatimes, các bạn trẻ nên nghi ngờ nếu họ bị đa niệu và khát nước. Khát nước quá mức là một dấu hiệu phân tử của bệnh thận.

- Đi tiểu thường xuyên: Tiếp theo là đi tiểu thường xuyên, có thể ám chỉ bệnh thận di truyền, một tình trạng di truyền âm thầm, trong đó thận dần dần mất chức năng cho đến khi suy, dẫn đến ngừng hoạt động thận nếu không được điều trị.

- Máu trong nước tiểu: Ngoài ra, nước tiểu sẫm màu có thể do bệnh thận IgA, một rối loạn tự miễn dẫn đến viêm các đơn vị lọc của thận.

- Luôn mệt mỏi: Cảm giác uể oải suốt cả ngày có thể là triệu chứng sớm của bệnh thận.

- Ngứa da: Trong một số trường hợp, ngứa da có thể xảy ra nếu thận không thể đào thải độc tố và chúng tích tụ trong máu.

- Sưng mặt và bàn chân: Khi thận không thể loại bỏ natri, chúng sẽ tích tụ trong cơ thể, có thể biểu hiện trên mặt hoặc bàn chân. Cả hai trường hợp này đều cần được chăm sóc y tế ngay lập tức để tránh bệnh thận giai đoạn cuối tiến triển nặng hơn.