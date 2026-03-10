Đau bụng dưới ở nữ giới khi nào cần đi khám?

Đau bụng dưới rất có thể xuất phát từ một trong các cơ quan nằm trong khoang bụng - chậu dưới. Chúng bao gồm ruột non, đại tràng, ruột thừa, buồng trứng, tử cung, niệu quản, bàng quang…

Ít phổ biến hơn, cơn đau có thể lan từ nơi khác trong cơ thể nếu nó kích hoạt các dây thần kinh chạy giữa hai vùng.

Đau bụng dưới có nghiêm trọng không?

Theo Cleveland Clinic, một số nguyên nhân nghiêm trọng và một số thì không. Rất khó để phân biệt chỉ dựa vào cảm giác của bạn. Nếu cơn đau của bạn dữ dội hoặc ngày càng nặng hơn, bạn nên đi khám bất kể nguyên nhân là gì. Bác sĩ có thể giúp giảm đau đồng thời điều tra nguyên nhân.

Chị em không nên chủ quan với biểu hiện đau bụng dưới (Ảnh minh họa: WP).

Nguyên nhân phổ biến nhất gây đau bụng dưới là gì?

Hầu hết ruột non và ruột già của bạn nằm ở khoang bụng dưới và chúng chiếm phần lớn không gian ở đó. Vì lý do này, các vấn đề ảnh hưởng đến ruột là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau bụng dưới.

Chúng bao gồm các vấn đề tiêu hóa thường ngày như đầy hơi và khó tiêu, tiêu chảy và táo bón. Chúng cũng bao gồm các bệnh lý đường tiêu hóa nghiêm trọng hơn, cả mãn tính và cấp tính.

Ở nữ giới, các cơ quan sinh dục cũng nằm ở vùng bụng dưới. Các cơ quan này là một nguyên nhân phổ biến khác gây đau bụng dưới. Sau cùng, có thể khó phân biệt giữa cơn đau do co thắt ruột và đau bụng kinh, bởi vì tử cung và ruột nằm rất gần nhau.

Mặc dù một số cơn đau bụng kinh là bình thường, nhưng đôi khi nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề, chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, ung thư tử cung.

Bạn cũng có thể cảm thấy đau ở buồng trứng nếu bị u nang buồng trứng, ung thư buồng trứng…

Theo BSCKI Chu Thị Nga, Khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đau bụng dưới là triệu chứng thường gặp nhất khi mắc bệnh phụ khoa. Nhiều chị em chỉ thấy đau âm ỉ quanh kỳ kinh, nhưng có người lại đau dữ dội kèm chướng bụng. Đau bụng dưới có thể cảnh báo nhiều bệnh lý phụ khoa như u xơ, xoắn u, viêm phần phụ…

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận không ít trường hợp phát hiện các khối u kích thước lớn dù chỉ đau âm ỉ.

Khi hệ tiêu hóa hoặc hệ sinh sản không bị ảnh hưởng, bạn có thể bị đau xuất phát từ hệ tiết niệu. Nhiễm trùng đường tiết niệu là một nguyên nhân phổ biến gây đau bàng quang hoặc niệu quản. Nhiễm trùng thận có thể gây đau bụng dưới nếu cơn đau lan từ lưng. Bạn cũng có thể bị viêm bàng quang hoặc đau thận do các kích ứng hoặc bệnh lý khác.

Ở nữ giới, do niệu đạo có đặc điểm cấu tạo ngắn chỉ khoảng 2,5-3cm và vị trí gần hậu môn nên vi khuẩn có thể dễ dàng di chuyển từ bên ngoài vào bàng quang và các cơ quan khác trong hệ tiết niệu. Các thống kê đã chỉ ra, phụ nữ trưởng thành có nguy cơ mắc phải nhiễm trùng đường tiết niệu cao gấp 30 lần nam giới.

Tình trạng nhiễm trùng kéo dài có thể làm thay đổi thành phần hóa học của nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi tiết niệu hình thành. Đáng chú ý, khi sỏi tiết niệu rơi xuống niệu quản, đặc biệt là niệu quản đoạn một phần ba dưới gần bàng quang, sẽ gây cảm giác đau âm ỉ, mơ hồ ở vùng bụng dưới, tương tự như đau do viêm phần phụ ở nữ giới.

Tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Ảnh: B.V).

ThS.BS Đặng Văn Duy, chuyên gia Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết, sỏi nằm ở vị trí thấp trong niệu quản có thể kích thích liên tục vùng thành bụng dưới, gây đau kéo dài nhưng không dữ dội, rất dễ bị nhầm với các nguyên nhân ngoài hệ tiết niệu. Cơn đau có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu đục là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nếu người bệnh không để ý kỹ.

“Yếu tố quan trọng hàng đầu để việc điều trị đạt hiệu quả cao là chị em không chủ quan khi gặp cơn đau bụng dưới tưởng chừng quen thuộc, mà cần đến khám các cơ sở y tế có thế mạnh về phụ khoa và tiết niệu để sớm phát hiện nguyên nhân gây bệnh”, BS Duy nhấn mạnh.

Phát hiện sớm bệnh phụ khoa

Khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đặc biệt trong trường hợp bệnh diễn biến âm thầm. Chị em nên chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu đau bất thường tái diễn theo chu kỳ, kèm rối loạn kinh nguyệt hoặc khí hư có màu, mùi lạ.

“Tùy theo từng bệnh lý với mức độ và tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị nội khoa hoặc can thiệp (tiểu phẫu, phẫu thuật) phù hợp, giúp kiểm soát cơn đau từ gốc và bảo tồn chức năng sinh sản”, BS Nga nói.