7 vị trí đau phổ biến khi mang thai và cách xử lý: Mẹ bầu không nên coi thường

Đau bụng dưới - Khi nào không ổn?

Đau bụng sinh lý khi mang thai có thể xuất hiện ở nhiều thai phụ, thường liên quan đến các nguyên nhân như: Ra máu âm đạo ít khi thai sớm làm tổ, tăng lưu lượng máu đến tử cung trong ba tháng đầu, táo bón...

Chị A.M. (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mang thai lần đầu cứ nghĩ đau bụng dưới do em bé lớn. May tôi đi khám sớm ở BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ phát hiện có dấu hiệu dọa sảy và điều trị kịp thời”.

BS.CKI Chu Thị Nga - Khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc khám thai định kỳ cho mẹ bầu (Ảnh: BVCC).

“Đừng chủ quan với đau bụng dưới trong thai kỳ vì đây có thể là dấu hiệu dọa sảy, rau bong non hoặc chuyển dạ sớm. Nếu đau kèm theo ra máu âm đạo, đau quặn không thuyên giảm, mẹ cần đến bệnh viện kiểm tra ngay”, BS Nga đưa ra lời khuyên.

Đau lưng dưới và hông - Cơn đau quen mặt khó chịu suốt thai kỳ

Khi thai nhi lớn dần, trọng tâm cơ thể thay đổi kéo theo áp lực lên cột sống, gây đau mỏi vùng thắt lưng và chậu hông. Đây là tình trạng đau phổ biến, đặc biệt ở tam cá nguyệt thứ hai và ba.

Mẹ bầu có thể áp dụng mẹo giảm đau hiệu quả: Tập yoga bầu nhẹ nhàng; dùng gối chữ U khi ngủ; không đi giày cao gót.

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức lớp học tiền sản hướng dẫn mẹ bầu tập yoga (Ảnh: BVCC).

Đau vùng mu và háng - Cảnh báo hội chứng khớp mu chậu

Nếu đau nhói ở vùng mu lan xuống háng hoặc đau khi xoay người, thay đổi tư thế đột ngột thì có thể mẹ đang gặp hội chứng đau khớp mu chậu (SPD) do sự căng giãn quá mức của hệ thống cơ và dây chằng gây ra.

Mẹ nên dành thời gian nghỉ ngơi và thay đổi tư thế từ từ nhẹ nhàng. Nếu đau nhiều, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp vật lý trị liệu để cải thiện vận động và giảm cảm giác khó chịu.

Đau đầu và cổ vai gáy - Khi áp lực máu và giấc ngủ lên tiếng

Tình trạng đau mỏi cổ vai gáy do tư thế ngủ không đúng, căng cơ hoặc tăng cân nhanh khiến cột sống cổ chịu áp lực lớn. Ngoài ra, nhiều mẹ bầu đau đầu do sự thay đổi nội tiết tố, thiếu ngủ hoặc tăng huyết áp.

Mẹ bầu cần kiểm tra huyết áp định kỳ (Ảnh: BVCC).

“Tình trạng đau đầu kèm theo mờ mắt, buồn nôn hoặc đau cổ vai gáy kéo dài có thể là dấu hiệu của tiền sản giật hoặc rối loạn tuần hoàn máu. Mẹ bầu nên kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt nếu có tiền sử huyết áp cao hoặc dấu hiệu phù nề bất thường”, BS Nga cho hay.

Đau chân và chuột rút - Đừng để thiếu canxi, magie âm thầm tấn công

Chuột rút là một trong những triệu chứng thường gặp nhất khi mang thai. Cơn đau bất chợt ở bắp chân có thể khiến mẹ giật mình tỉnh giấc, thậm chí đau đến toát mồ hôi.

Để giảm tình trạng này, mẹ nên bổ sung canxi và magie theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời duy trì thói quen massage nhẹ nhàng vùng bắp chân hoặc ngâm chân trước khi ngủ. Uống đủ nước và vận động hợp lý cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng căng cơ.

Đau bụng trên - Cảnh báo rối loạn tiêu hóa hoặc tiền sản giật

Nhiều mẹ than phiền đau tức vùng bụng trên, cảm giác như đầy bụng, chướng hơi. Đây có thể là biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản hoặc táo bón, trong trường hợp nặng hơn có thể là cảnh báo tiền sản giật, hội chứng HELLP.

Những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ dù là nhỏ nhất đều không được chủ quan (Ảnh: BVCC).

Cách đây 2 tháng tại BVĐK Hồng Ngọc, một thai phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị kèm nôn ói và tăng huyết áp. Bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán là dấu hiệu điển hình của hội chứng HELLP, một biến chứng nguy hiểm của tiền sản giật. Nhờ được phát hiện và can thiệp sớm đã giúp thai phụ sinh con an toàn, khỏe mạnh.

“Khi xuất hiện cảm giác đau tức vùng hạ sườn phải đi kèm buồn nôn, nôn ói hoặc huyết áp tăng, mẹ cần đến bệnh viện ngay để loại trừ các biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật”, BS Nga nhấn mạnh.

Đau ngực và khó thở - Khi tim và phổi phải “gồng mình” vì hai người

Những tháng cuối thai kỳ, thai nhi lớn dần khiến tử cung mở rộng, chèn ép cơ hoành và các cơ quan lân cận. Áp lực lên tim và phổi cũng tăng lên khiến mẹ cảm thấy tức ngực, khó thở, đặc biệt khi nằm ngửa hoặc sau khi ăn no.

Khi gặp tình trạng này, mẹ nên ngồi thẳng lưng, hít thở sâu và chậm để lấy lại nhịp thở đều; nên nằm nghiêng bên trái và kê gối cao đầu khi ngủ để giảm áp lực lên tim, phổi. Nếu tình trạng không cải thiện kèm theo hồi hộp, tim đập nhanh hoặc choáng váng, mẹ cần đến bệnh viện để được kiểm tra, loại trừ các bệnh lý tim mạch thai kỳ hoặc biến chứng thuyên tắc mạch máu nguy hiểm.

Đừng chịu đựng một mình - Hãy để bác sĩ đồng hành cùng mẹ

9 tháng mang thai, mẹ không chỉ đối mặt với sự thay đổi lớn về thể chất, mà còn cả áp lực tinh thần. Những cơn đau dù nhỏ cũng có thể là tín hiệu từ cơ thể mẹ cần giúp đỡ.

Bác sĩ sản phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc thăm khám cho mẹ bầu (Ảnh: BVCC).

Tại BVĐK Hồng Ngọc, hành trình mang thai của mẹ luôn được đồng hành bởi đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm và thấu hiểu. Các bác sĩ không chỉ lắng nghe và tư vấn chi tiết từng dấu hiệu bất thường, mà còn theo dõi sát sao thai kỳ ở từng giai đoạn, từ đó đưa ra hướng chăm sóc phù hợp nhất.

Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như Nội, Tiêu hóa, Tim mạch, Vật lý trị liệu…, mẹ bầu sẽ được hỗ trợ toàn diện nếu gặp các vấn đề sức khỏe để đảm bảo một thai kỳ an toàn, trọn vẹn và an tâm.