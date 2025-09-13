Mỗi năm Việt Nam ghi nhận 104.000 ca tử vong liên quan thuốc lá

Phát biểu tại Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng trên toàn quốc, diễn ra ngày 13/9 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhấn mạnh tác hại nghiêm trọng của thuốc lá.

Ông cho biết, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức phát biểu tại buổi lễ phát động (Ảnh: Trung Thi).

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 15 triệu người hút thuốc, gây ra hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, trong số này có khoảng 18.800 người tử vong do hút thuốc thụ động, tức là hít phải khói thuốc từ người khác.

"Chính vì vậy, việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là nhà hàng, khách sạn, nơi tập trung đông người, là cần thiết", ông Đức khẳng định.

Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng ghi nhận những kết quả tích cực từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực. Tỷ lệ nam giới hút thuốc đã giảm từ 45,3% năm 2015 xuống còn 38,9% năm 2023, góp phần ngăn ngừa hàng trăm nghìn ca mắc bệnh và tử vong liên quan đến thuốc lá.

Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại một số địa điểm. Khảo sát năm 2023 cho thấy, dù tỷ lệ hút thuốc thụ động đã giảm tại nơi làm việc, cơ sở giáo dục và phương tiện công cộng, nhưng vẫn ở mức cao tại quán cà phê (54,3%), nhà hàng (68,6%) và khách sạn (44,5%).

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch nhằm xây dựng không gian an toàn, thân thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra.

Các bạn trẻ đi xe đạp tuyên truyền lưu động về chiến dịch không hút thuốc lá (Ảnh: Trung Thi).

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức kêu gọi các nhà hàng, khách sạn tuân thủ và tiên phong thực hiện môi trường không khói thuốc, coi đây là tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chính nhân viên.

Ông cũng mong muốn mỗi người dân trở thành "đại sứ không khói thuốc", chủ động nhắc nhở, giữ gìn không gian chung trong lành, hướng tới việc xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc trở thành phong trào bền vững trên toàn quốc.

Tại buổi lễ, đại diện một số khách sạn, nhà hàng tại Nha Trang đã cam kết dán các biển báo cấm và nhắc nhở khách hàng không hút thuốc tại cơ sở kinh doanh của mình, thể hiện sự đồng lòng hưởng ứng chiến dịch.