Đang làm đồng, người đàn ông bị đàn ong tấn công

Chiều 26/3, bà Hoàng Thị Điệp, Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Hành (Nghệ An), cho biết vừa tiếp nhận, cấp cứu thành công một trường hợp bị ong đốt gây sốc phản vệ nặng, mạch và huyết áp gần như không đo được.

Khoảng 8h45 cùng ngày, anh L.V.H. (SN 1979, trú xóm Phú Cốc, Tân Hương, xã Tân An) đang cày đất ngoài đồng bất ngờ bị đàn ong bay lên tấn công, đốt nhiều vết vào vùng đầu và mặt.

Anh H. bị ong đốt nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Nghĩa Hành (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Theo bà Hoàng Thị Điệp, thời điểm xảy ra sự việc, anh H. đang làm thuê tại khu vực cánh đồng giáp ranh giữa xã Tân An và xã Nghĩa Hành.

Sau khi bị đốt khoảng 10 nốt ở vùng đầu, mặt, nạn nhân nhanh chóng xuất hiện các biểu hiện như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, rồi rơi vào trạng thái hôn mê, mất ý thức do sốc phản vệ. Phát hiện sự việc, chủ thuê máy cày đã đưa anh H. đến trạm y tế trong tình trạng nguy kịch.

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân gần như không còn mạch, huyết áp không đo được. Các y, bác sĩ lập tức triển khai phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, tiêm thuốc qua đường bắp và tĩnh mạch để duy trì sự sống.

Sau quá trình cấp cứu tích cực, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục và được chuyển lên Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bà Hoàng Thị Điệp cho biết đây là ca sốc phản vệ do ong đốt rất nghiêm trọng, nếu không cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong rất cao. Bà Điệp cũng khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả đáng tiếc.