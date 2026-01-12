Bị đàn ong mật đuổi, người phụ nữ nhảy xuống sông tránh vẫn bị đốt 40 nốt

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Người bệnh là chị L.T.K.N. (40 tuổi), được một phòng khám ở Cần Giờ chuyển lên trong tình trạng suy sụp huyết động nặng.

Điều tra bệnh sử, chị cho hay mình bị ong đốt trong khi xem em trai trèo cây bắt ong mật. Khi bị ong đuổi, người phụ nữ đã nhảy xuống sông tránh nhưng vẫn bị đốt rất nhiều.

"Lúc vừa trèo lên bờ, tôi bủn rủn chân tay chẳng nhớ gì nữa rồi", chị kể.

Người phụ nữ bị ong mật đốt 40 vết dù đã nhảy xuống sông tránh (Ảnh minh họa: Unsplash).

Theo lời người thân, lúc này, người phụ nữ nhanh chóng mất ý thức, được đưa vào phòng khám gần nhà. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận tình trạng huyết áp tụt sâu, được xử trí theo hướng phản vệ độ III đồng thời chuyển khẩn lên Bệnh viện Nhân dân 115.

Người bệnh sau đó được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, được xác định bị sốc do phản vệ độ III, nghi do ong mật đốt, tổng 40 mũi, có kèm tổn thương cơ tim và cơ vân. Sau 4 ngày điều trị tích cực, người bệnh ổn định dần và xuất viện.

Theo ThS.BSCKI Nguyễn Hữu Tín, Bệnh viện Nhân dân 115, độc tính của ong thường phụ thuộc loại ong và số nốt đốt.

Ong vò vẽ thường có độc tính nặng hơn và đặc biệt là nếu đốt trên 30 nốt. Tuy vậy, ngoài tổn thương do độc tính trực tiếp, nọc ong với thành phần khoảng 40 loại enzyme có thể tiềm ẩn thêm nguy cơ dị ứng nặng. Do đó, người bệnh dù bị ong mật đốt thì cũng tiềm ẩn rủi ro cao.

Trong tình huống của người bệnh trên, phản vệ độ III (rất nặng) đe dọa tính mạng sau khi bị ong mật đốt. Ngoài ra số lượng mũi đốt lên tới 40 nên người bệnh cũng có tổn thương cơ vân và cơ tim đi kèm, tuy nhiên may mắn là tổn thương không quá nặng nề.

Hàng năm, toàn quốc vẫn thường ghi nhận các tình huống ong đốt nguy kịch, thậm chí có nhiều trường hợp đã tử vong.

Bác sĩ Tín khuyến cáo, người dân trước hết cần tránh tối đa nguy cơ tiếp xúc với ong, không chủ động chọc phá tổ ong, tránh xa khu vực có tổ ong; không tò mò đứng xem bắt ong, dù đó có là ong mật.

Ngay sau khi bị ong đốt, nạn nhân cần được đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá và xử trí phù hợp.

Đặc biệt, cần đến bệnh viện ngay lập tức khi có các dấu hiệu gợi ý phản vệ như nổi mẩn ngứa toàn thân, đỏ da lan nhanh; phù môi, phù mặt, sưng mí mắt; khó thở, thở rít, cảm giác nghẹn họng; đau bụng, buồn nôn, nôn; chóng mặt, choáng váng, ngất; mạch nhanh hoặc chậm, tụt huyết áp, tay chân lạnh.