Đà Nẵng thêm 6 ca dương tính, trong đó có 4 ca liên quan đến thẩm mỹ viện

Dân trí Chiều 8/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca liên quan đến thẩm mỹ viện.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là N.Đ.K (nam, sinh 1996, trú đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), làm bảo vệ tại Công ty TNHH Quốc tế AMIDA (222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 2/5, bệnh nhân đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu. Từ 19h - 22h cùng ngày, bệnh nhân có họp công ty, trong cuộc họp có BN3131.

Ngày 3/5, bệnh nhân đi làm ở công đến tối. 20h30, bệnh nhân đi ăn cùng một người bạn tại quán bánh tráng thịt heo Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Hải Châu). 21h, bệnh nhân đi ăn chè Liên ở đường Hải Phòng (quận Hải Châu). Sau đó, bệnh nhân cùng bạn nghỉ lại tại địa chỉ 693 đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Ngày 4/5, 9h sáng, bệnh nhân cùng một người bạn đi ăn bún thịt bà Hòa đường Lê Độ (quận Thanh Khê), sau đó về nhà. Đến 11h30, bệnh nhân cùng 4 người bạn đi uống cà phê tại quán Corona đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu). 12h30, bệnh nhân đi ăn tại quán Trâm đường Đặng Dung (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), sau đó lên công ty làm việc đến tối về và không đi đâu nữa.

Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA - nơi ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 và 6 ca dương tính SARS-CoV-2 .

Sáng ngày 5/5, bệnh nhân có đi vá xe tại quán sửa xe (gần kiệt 136 Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê) và mua bánh mì gần nhà tại Thái Thị Bôi (không nhớ rõ địa chỉ) sau đó lên công ty. Buổi trưa, bệnh nhân ăn cơm ở quán sát bên công ty, tối qua nhà đồng nghiệp ở K339 đường Trường Chinh nhậu với 8 người khác.

Ngày 6/5, bệnh nhân có dấu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi. Buổi sáng, bệnh nhân đi ăn bún tại số 418 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), sau đó lên công ty và có mua nước chanh ở quán sát bên công ty. 12h30, bệnh nhân đi ăn tại quán Kiểm Lâm 2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Hải Châu), sau đó về nhà. 19h30, bệnh nhân cùng 3 người bạn đi uống cà phê tại quán Namto house ở đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu), sau đó về nhà ngủ.

Sáng ngày 7/5, bệnh nhân đi uống cà phê tại 77 Thái Thị Bôi. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 7/5 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.Đ.T (nữ, sinh 1995, trú đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nhân viên Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 2/5, bệnh nhân làm việc ở công ty cả ngày, khi tiếp xúc với khách cả bệnh nhân và khách hàng đều mang khẩu trang. Buổi tối, bệnh nhân về nhà ăn cơm. Khoảng 20 - 22h30 cùng ngày, bệnh nhân họp Tổng công ty (với hầu hết nhân viên trong công ty), trong cuộc họp có BN3131.

Ngày 3/5, bệnh nhân ở nhà, không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình. Ngày 4/5, bệnh nhân ở nhà cả ngày. Đến tối, bệnh nhân cùng gia đình đến mua trà sữa tại quán Cloudy đường Phan Châu Trinh, 4 người đều mang khẩu trang.

Ngày 5/5 - 6/5, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu. Đến 17h ngày 6/5, bệnh nhân đi mua thuốc tại Pharmacity (đường Phan Đăng Lưu), có mang khẩu trang, sau đó về nhà.

Khoảng 11h ngày 7/5, do lo lắng bệnh nhân tự đi xe máy đến khám tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ. Bệnh nhân được khám tại khu vực khám phân luồng sàng lọc, sau đó bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 3 là N.T.L.D (nữ, sinh 1986, trú đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nhân viên phòng Hành chính nhân sự - Thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 2/5, bệnh nhân làm việc tại công ty và tham dự cuộc họp Tổng công ty tại Thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Châu Trinh), trong cuộc họp có BN3131.

Ngày 3/5, bệnh nhân không đi làm. 18h cùng ngày, bệnh nhân đi đến công ty họp do Ban lãnh đạo triệu tập, họp xong bệnh nhân về thẳng nhà.

Sáng ngày 4/5, bệnh nhân đi uống cà phê một mình tại quán La cà phê (đường Nguyễn Văn Thông, phường Hòa Xuân). Khoảng từ 8h-10h30 cùng ngày, bệnh nhân đến phòng khám thú y (K386 Núi Thành) làm đẹp cho thú cưng, có đeo khẩu trang, sau đó về thẳng nhà. Tối 20-22h, bệnh nhân có ngồi ăn uống với vài người bạn.

Ngày 5/5, bệnh nhân có gặp chị D. (là F1 của BN 3131), có đeo khẩu trang, sát khuẩn. Ngày 6/5, bệnh nhân ở nhà một mình, không tiếp xúc ai.

Ngày 7/5, buổi sáng bệnh nhân đến Phòng khám Thiện Nhân đường Đống Đa để làm xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sau đó được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định vào sáng ngày 8/5 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp thứ 4 là bệnh nhân N.V.P (nam, sinh 1998, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), sống cùng với BN3128 và BN3129.

Nghề nghiệp: Marketing (Thẩm mỹ viện AMIDA - 222 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 28/4, BN3128 và BN3129 đi quán bar New Phương Đông nhưng bệnh nhân ở nhà.

Ngày 29/4, bệnh nhân ở nhà cả ngày và đến tối thì đi nhậu tại quán Ớt xanh (số 139 đường 3/2) cùng với các đồng nghiệp. Lúc 21h, bệnh nhân đi tàu Phú Quý dạo sông Hàn, trên tàu có khoảng 30 người, sau đó về nhậu tại quán A Tuyên (bên cạnh cầu Rồng).

Ngày 30/4, lúc 0h, bệnh nhân và bạn về chung cư Chung cư Fhome tại 16 Lý Thường Kiệt. Từ 4h30 - 7h30, cùng ngày, bệnh nhân đi chèo SUP tại biển Mân Thái, sau đó, bệnh nhân ăn bún tại quán bún gà đối diện Chung cư Fhome. Lúc 13h, bệnh nhân đi Hội An với vợ chồng chị N.T.H.T bằng ô tô cá nhân, ở tại Palm Garden Beach Resort Hoi An. Khoảng 19h30, bệnh nhân ăn tối tại quán Cơm gà bà Nga ở Hội An, sau đó đi dạo phố cổ và về tại Resort.

Trưa ngày 1/5, bệnh nhân về lại phòng trọ tại An Thượng 32. Ngày 2/5, bệnh nhân đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), lên họp với 8 người trong phòng và ăn trưa tại công ty.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân có đi bằng ô tô riêng với uống cafe tại 46 Bạch Đằng, sau đó về Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) lấy xe máy về phòng trọ.

Từ ngày 3/5 - 6/5, bệnh nhân chỉ ở trong phòng trọ, gọi ship đồ ăn đến cửa và lấy đồ. Ngày 6/5, 2 bạn cùng phòng và bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây.

Trường hợp thứ 5 là bệnh nhân L.D.Q.H (nữ, sinh 1995, trú đường An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bệnh nhân bán hàng online tại nhà.

Từ ngày 24/4- 30/4, bệnh nhân chủ yếu ở nhà cùng với gia đình và bán hàng online.

Ngày 1/5 - 2/5, bệnh nhân ở nhà và có tiếp xúc với bệnh nhân BN3129 đến nhà chơi, có đi ăn với BN3129 tại quán Yên - đường Bình Minh 5 (đi bằng phương tiện Grab).

Ngày 3/5, từ 6h - 07h, bệnh nhân chở mẹ đến quán Phở Hùng Béo đường Trần Hưng Đạo. Từ 7h - 9h, bệnh nhân có đến quán cà phê Sunny đường An Trung 2 và ít tiếp xúc mọi người tại đây.

Ngày 4/5, bệnh nhân ở nhà cùng với gia đình tại địa chỉ đường An Trung. Trong thời gian này bệnh nhân chủ yếu ở nhà bán hàng online, ở phòng riêng nên ít tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 5/5, bệnh nhân hầu hết ở nhà, có đi mua đồ ăn tại siêu thị gần nhà (không nhớ rõ thời gian và địa chỉ siêu thị). Có tiếp xúc với anh D. làm chống thấm nhà.

Ngày 6/5, bệnh nhân ở nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 7/5, khi BN3129 có xét nghiệm dương tính thì bệnh nhân thuộc diện F1 nên được cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 6 là bệnh nhân D.T.C (nữ, sinh 1939, đường Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngày 2/5, bệnh nhân cùng vợ chồng con trai và cháu nội đi đến nhà ông Đ.V.C tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với BN3085 và BN3086. Đến tối, bệnh nhân được con là BN3086 chở về nhà ở đường Đống Đa (quận Hải Châu) ở đến sáng hôm sau mới về nhà.

Ngày 3/5, bệnh nhân có tiếp xúc với cháu V.T.N.V tại nhà. Sáng ngày 4/5, bệnh nhân có đến UBND phường Tam Thuận để nhận tiền trợ cấp, sau đó có ghé nhà bà L. đường Trần Cao Vân, chỉ tiếp xúc trực tiếp với mình bà L.

Ngày 5/5, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 6/5, sau khi có thông tin về con trai và chị gái của con dâu là BN3086 và BN3085 dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân cùng gia đình được đi cách ly.

Như vậy, tính đến thời điểm này, liên quan đến Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA đã có 1 ca mắc Covid-19 và 6 ca dương tính SARS-CoV-2.

Khánh Hồng