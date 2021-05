Đà Nẵng: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, đều "dính" bar New Phương Đông

Dân trí Tối 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng xác nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới, đều liên quan đến quán bar New Phương Đông.

Cụ thể, bệnh nhất thứ nhất là N.T.N (nữ, sinh 1989), nhân viên quán bar New Phương Đông. Bệnh nhân sống cùng mẹ và con trai tại đường Mai Lão Bạng (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngày 30/4, bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Ngày 1/5 - 2/5, bệnh nhân chỉ đi làm ở bar và về nhà ngủ. Đến 23h30 tối 2/5, bệnh nhân có đi cùng chị T. là F0 đã công bố trước đó. Sau đó nhờ một người bạn làm cùng bar đón về.

Cả 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới đều liên quan đến quán bar New Phương Đông.

Từ ngày 3/5 - 4/5, bệnh nhân có đến trạm y tế khai báo y tế, cảm thấy mệt, sốt nhẹ; ngoài ra, bệnh nhân không đi đâu. Ngày 5/5, bệnh nhân đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đến ngày 6/5 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là H.H.L (nam, sinh 1997, địa chỉ: An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), là lao động tự do. Bệnh nhân sống cùng 2 người bạn.

Khuya 28/4 đến rạng sáng 29/4, bệnh nhân và 2 người bạn cùng phòng đến bar New Phương Đông. Từ 29/4-30/4, bệnh nhân ở tại phòng cùng 2 người bạn. Cả nhóm đặt đồ ăn giao tận nhà, không ra ngoài.

Đến tối 1/5, bệnh nhân có đi nhậu cùng một nhóm bạn. Từ ngày 2/5-3/5, bệnh nhân chỉ có một lần ra khỏi nhà đi ăn bún thịt nướng ở đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 6/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực quanh quán bar New Phương Đông.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân N.T.A.M. (nam, sinh 1996, địa chỉ: An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lao động tự do, là một trong 2 người bạn sống cùng bệnh nhân L. nói trên.

Lịch trình của bệnh nhân này tương tự bệnh nhân L. ở trên, có đến bar New Phương Đông vào khuya 28/4 đến rạng sáng 29/4. Ngoài ra, bệnh nhân có đi tập gym tại phòng tập gym Ngọc Tâm số 31 Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ngày 6/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hồng