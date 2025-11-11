Cứu gương mặt người đàn ông sau tai nạn bước hụt xuống hố thang máy

Ngày 11/11, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca bệnh đặc biệt, nam bệnh nhân may mắn giữ lại được gương mặt, sau cú ngã kinh hoàng vào hố thang máy.

Trước đó, ông N.M.T. (65 tuổi, Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương, vết thương phức tạp vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.

Trong lúc làm việc, ông không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng bị va đập trực diện vùng mặt vào thành kim loại trên nóc thang máy. Đặc biệt, lúc này thang máy vẫn tiếp tục di chuyển gây nên tình trạng tổn thương nặng nề vùng hàm mặt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khuôn mặt có vết thương phức tạp chạy dài từ môi đến vùng thái dương trái kèm theo gãy nát xương hàm dưới, xương trên gò má trái, khiến gương mặt trái tổn thương trầm trọng.

Gương mặt bệnh nhân được hồi phục thần kỳ sau 5 ca phẫu thuật đồng thời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua đánh giá, các bác sĩ ghi nhận gương mặt người bệnh bị tổn thương đứt rời gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai, ống lệ mũi. Điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến chức năng và chất lượng cuộc sống người bệnh nếu không được xử lý kịp thời.

Sau cuộc hội chẩn khẩn với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm nhằm kiểm soát chảy máu, bảo tồn chức năng và ngăn ngừa biến chứng lâu dài cho người bệnh.

ThS.BS Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, trong ca mổ kéo dài nhiều giờ, ê-kíp đã tiến hành kết hợp xương hàm trên, hàm dưới, cắt lọc xử lý vết thương hàm mặt phức tạp phục hồi cấu trúc giải phẫu của các thành phần khuôn mặt.

Đặc biệt, phẫu thuật vi phẫu được tiến hành để khâu nối dây thần kinh số VII ngay tại gốc thần kinh sát điểm đi ra từ xương chũm cũng như nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái giúp bảo tồn vận động cơ mặt, hạn chế nguy cơ liệt mặt sau chấn thương, cũng như ngăn ngừa các biến chứng do tắc, dò nước bọt và nước mắt sau mổ gây ra.

"Các tổn thương này có thể dẫn đến liệt mặt vĩnh viễn làm mất khả năng biểu lộ cảm xúc, gây khó khăn trong ăn uống và phát âm; viêm mủ túi lệ và ảnh hưởng lâu dài là giảm thị lực của người bệnh; tắc nước bọt dẫn đến tình trạng viêm rò và áp xe vùng má...", PGS Hà cho biết.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh số VII, tuyến lệ và tuyến nước bọt được bảo tồn, mở ra cơ hội hồi phục toàn diện cả về chức năng vận động và thẩm mỹ cho người bệnh sau mổ.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa, các bác sĩ thực hiện đồng thời 5 phẫu thuật, trong đó 3 ca vi phẫu, nhờ vậy vừa cứu sống được bệnh nhân, vừa bảo tồn gương mặt tốt nhất cho người bệnh.

"Ngay cả ở những trung tâm y tế tiên tiến trên thế giới cũng hiếm khi các bác sĩ có thể tiến hành khâu nối vi phẫu cả 3 thành phần cấu trúc nhỏ li ti như que tăm: thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt, ống dẫn nước mắt ngay 1 thì trong điều kiện cấp cứu đa chấn thương", PGS Hà nói.