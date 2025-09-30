Tôn cứa đứt chân, chấn thương vì sập nhà do bão Bualoi

Nam bệnh nhân N.V.D. (57 tuổi, Hưng Yên) được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương bàn tay phải và cổ tay trái.

Người nhà bệnh nhân cho biết, tai nạn xảy ra do ông D. bị ngã khi gặp lốc xoáy, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Nam bệnh nhân bị cánh cổng đập mạnh vào đầu gây chấn thương sọ não (Ảnh: T.M).

Một trường hợp khác, nữ bệnh nhân P.T.H. (66 tuổi, Ninh Bình) bị đa chấn thương nặng do bị sập nhà trong bão Bualoi.

Người bệnh N.T.K. (52 tuổi, Phú Thọ) khi trèo lên sửa mái tôn bị tốc đã ngã từ trên cao, gây chấn thương cột sống, gãy xẹp đốt sống thắt lưng L1.

Hay trường hợp bà V.T.Đ. (83 tuổi, Thanh Hóa) không may bị trượt ngã trong đêm bão do trời mưa đường trơn, dẫn đến gãy xương đùi trái. Người bệnh đã được chuyển lên khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, được bác sĩ chỉ định phẫu thuật bắt đinh để cố định xương.

Tuy nhiên, do bà đang dùng thuốc chống đông nên ca mổ sẽ được thực hiện sau khoảng 5 ngày nữa, khi sức khỏe đảm bảo an toàn.

Một trường hợp cấp cứu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Thảo My).

Một trường hợp khác, chị H.T.P. ở Hải Phòng không may bị một tấm tôn lớn cứa vào. Tấm tôn cứa gây ra vết thương sâu ở cổ chân phải khiến chị P. đứt gân Achilles, mất khả năng vận động ngay tại chỗ.

Trong tình huống khẩn cấp, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng sơ cứu, cầm máu và đưa chị đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong trạng thái vừa đau đớn vừa hoảng sợ.

Ngay khi tiếp nhận ca cấp cứu, các bác sĩ lập tức thăm khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng và quyết định mổ khẩn cấp để xử lý vết thương, nối lại gân.

Còn trường hợp nam bệnh nhân N.Đ.T. gặp tai nạn hi hữu tối 28/9, khi gió bão thổi làm cánh cổng bật mạnh, va trúng đầu, khiến ông ngã ngửa, bị chấn thương sọ não và vết thương vùng chẩm. Sau khi nhập viện, ông đã được các bác sĩ tiến hành tiểu phẫu khâu vết thương, điều trị nội khoa và hiện đang được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong bối cảnh nhiều tỉnh mưa bão, ngập lụt do ảnh hưởng của bão Bualoi, Bệnh viện tổ chức quân số sẵn sàng, khẩn trương tiếp nhận và điều trị các trường hợp gặp nạn.

"Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, ứng cứu và điều trị khẩn cấp cho người dân gặp nạn.

Toàn bộ ê-kíp y tế được huy động, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo xử trí nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, quyết tâm không để chậm trễ bất kỳ phút giây nào khi tính mạng người bệnh bị đe dọa", lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thông tin.

Liên quan đến cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng mưa bão, Bộ Y tế vừa có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.