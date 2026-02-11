Bà N.T.D. (67 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), nhập khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (TPHCM) trong tình trạng sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng.

Theo anh H.T.T., cháu ngoại của bà D., bệnh nhân không ăn uống được một tuần trước đó, kèm theo tụt huyết áp nên được người nhà đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị, sau đó chuyển tiếp đến TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có ổ loét vùng thân vị dạ dày trên nền tổn thương nghi ung thư, không thể cầm máu qua nội soi.

Cụ bà được người thân chăm sóc tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Đáng chú ý, bà D. có nhiều bệnh lý nền nặng kèm theo, như tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, hẹp van 2 lá nặng, thiếu máu nặng và rối loạn điện giải mức độ nặng. Tình trạng dinh dưỡng rất kém của bệnh nhân làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa, gồm Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức, Tim mạch và Dinh dưỡng tiết chế. Sau 1 ngày điều trị tích cực, kiểm soát tim mạch và nâng đỡ dinh dưỡng, ê-kíp thống nhất chỉ định phẫu thuật bán khẩn, nhằm xử trí nguồn xuất huyết và loại bỏ tổn thương nghi ung thư.

Các bác sĩ nhận định, với những trường hợp có nhiều bệnh nền tim mạch kèm suy dinh dưỡng nặng như người bệnh này, tỷ lệ biến chứng và tử vong chu phẫu có thể trên 50%, đòi hỏi phải đánh giá nguy cơ rất chặt chẽ và chuẩn bị trước mổ cực kỳ kỹ lưỡng.

Việc lựa chọn kỹ thuật nội soi hỗ trợ giúp giảm sang chấn, hạn chế mất máu và hỗ trợ hồi phục sớm hơn so với mổ mở ở nhóm người bệnh nguy cơ cao.

Các bác sĩ tiến hành ca mổ phức tạp cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Kết quả đánh giá bệnh phẩm sau mổ ghi nhận, tổn thương loét tại thân vị dạ dày của bệnh nhân có kích thước lên đến 10x10cm và là tổn thương ác tính (ung thư dạ dày).

Hậu phẫu, các bác sĩ phải cân bằng giữa nguy cơ huyết khối từ bệnh lý tim mạch và nguy cơ chảy máu sau mổ, đồng thời tối ưu dinh dưỡng cho bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xì rò tiêu hóa. Trải qua 10 ngày điều trị hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định.

BSCKI Nguyễn Văn Cao, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết với các trường hợp nặng nề nêu trên, sự phối hợp đa chuyên khoa, tối ưu hóa trước mổ và theo dõi sát sau mổ là yếu tố then chốt giúp cải thiện kết quả điều trị.

Người bệnh đang phục hồi tốt sau mổ (Ảnh: BV).

Trong thời gian tới, bà D. sẽ tiếp tục được hóa trị theo phác đồ phù hợp. Ngoài ra, sau phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, người bệnh được nối ruột non vào thực quản nên có nguy cơ thiếu vitamin B12, nhưng sẽ dần thích nghi để tiêu hóa thức ăn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động tầm soát ung thư sớm, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống.