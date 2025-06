Điều 14 cán bộ công an cấp tỉnh về làm trưởng công an xã, phường mới

Ngày 20/6, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thực hiện việc bố trí, sắp xếp công an cấp xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã thống nhất về công tác cán bộ của đơn vị này.

Theo đó, đã bố trí một trưởng phòng và 13 phó phòng về làm trưởng công an cấp xã, phường mới. Ngoài ra, công an cấp tỉnh cũng tăng cường 69 người về công an cấp xã mới.

Nhiều cán bộ công an đang làm việc tại thành phố Nha Trang được bố trí về làm trưởng công an xã, phường mới (Ảnh: Trung Thi).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Khánh Hòa giảm từ 129 công an xã, phường, thị trấn xuống 40 công an xã, phường với tổng số biên chế là 1.278 cán bộ, chiến sĩ.

Trung bình, mỗi công an xã, phường có 32 cán bộ, chiến sĩ. Chỉ huy công an cấp xã gồm một trưởng và 5 phó trưởng công an.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Ninh Thuận đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để tổ chức sáp nhập đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an 2 tỉnh đã tổ chức họp, rà soát, đánh giá và thống nhất phương án nhân sự sau khi sáp nhập 2 đơn vị. Đến nay, công an 2 tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc báo cáo phương án về công tác cán bộ.

Theo phương án sắp xếp, bố trí, Công an tỉnh Khánh Hòa mới sẽ có 27 người giữ chức trưởng phòng và tương đương, 156 phó trưởng phòng và tương đương, 131 đội trưởng và tương đương, 352 phó đội trưởng và tương đương, 64 trưởng và 321 phó trưởng công an cấp xã.

Sau sắp xếp có 63 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải bố trí chức vụ thấp hơn, cụ thể 7 người đang giữ chức trưởng phòng và tương đương được bố trí xuống làm phó trưởng phòng; 56 cán bộ đang làm đội trưởng và tương đương bố trí xuống làm phó đội trưởng.

Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, để tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương, thời gian tới đơn vị này sẽ tập trung xây dựng tổ chức công an xã, công an cấp tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới, theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở”.

Ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới ở xã và tỉnh để nắm tình hình địa bàn, rà soát yếu tố an ninh, trật tự, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình chuyển giao bộ máy.

Trước đó, vào ngày 11/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định công bố danh sách 40 tổ tiếp nhận công an cấp xã, tương ứng với 40 đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Mỗi tổ gồm 6 thành viên với một tổ trưởng và 5 tổ viên.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các tổ này sẽ là lực lượng nòng cốt, hình thành bộ khung của công an cấp xã khi mô hình mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.