Con vắt sống một tuần trong mũi bé trai 30 tháng tuổi

Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, bác sĩ đã gắp con vắt dài 3cm trong mũi của cháu N.Đ.D. (30 tháng tuổi, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi).

Bé D. nhập viện trong tình trạng chảy nước mũi, mũi có máu. Bé thường xuyên dụi mũi, khó thở. Các triệu chứng này rõ rệt hơn khi bé tắm.

Con vắt được bác sĩ lấy từ mũi bé D. (Ảnh: Kim Ny).

Bác sĩ nghi ngờ trong mũi D. có dị vật nên chỉ định nội soi để kiểm tra. Kết quả nội soi cho thấy trong hốc mũi của cháu bé có con vắt còn sống.

Người nhà cháu D. cho biết khoảng một tuần trước cháu theo mẹ lên rẫy chơi, tắm suối. Sau khi về nhà, mũi cháu bé bị ngứa, chảy nước liên tục.

Theo bác sĩ Trần Thị Kim Tuyến, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ nhất là ở khu vực rừng núi để ngăn ngừa vắt, đỉa chui vào mũi.

Khi trẻ có các dấu hiệu như chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi, khó thở không rõ nguyên nhân cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được nội soi, chẩn đoán và xử trí kịp thời.