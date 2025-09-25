Chơi đùa với bạn, bé gái ngã khiến lách vỡ thành nhiều mảnh

Ngày 25/9, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được phẫu thuật khẩn cấp và chăm sóc tích cực, sức khỏe cháu P.T.T. (10 tuổi, trú tại xã Đặng Thùy Trâm) dần hồi phục tốt.

Trước đó, cháu T. chơi đùa cùng bạn ở tầng 1 trường học không may ngã xuống đất. Cháu được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương, sốc mất máu. Kiểm tra bước đầu, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị gãy xương cẳng tay, chấn thương bụng kín.

Sức khỏe bệnh nhân T. đang hồi phục tốt (Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi).

Bệnh nhân được hồi sức, kiểm tra chuyên sâu. Sau hội chẩn, bác sĩ xác định cháu T. bị vỡ lách, chấn thương thận, trong ổ bụng có nhiều dịch, máu. Bệnh nhân bị chấn thương nặng có thể dẫn đến tử vong, do đó các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có nhiều máu không đông, lách vỡ thành 5 mảnh, đứt rời cuống lách. Sau ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi.