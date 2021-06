Có phát hiện ung thư máu qua xét nghiệm máu được không?

Dân trí Xin hỏi bác sĩ liệu có thể phát hiện bệnh ung thư máu qua xét nghiệm máu được không? Người bệnh cần làm gì để chẩn đoán bệnh?

ThS. BS Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất tư vấn về chăm sóc, điều trị ung thư máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội): Ung thư máu (Lơ-xê-mi) được chia thành 2 thể cấp tính và thể mãn tính.

- Trong thể cấp tính chia ra thành dòng tủy và dòng lympho

- Thể mãn tính chia ra gồm có dòng bạch cầu hạt và dòng lympho (lơ-xê-mi-kinh dòng lympho).

Việc chia thể ung thư máu dựa theo hình thái của tế bào và các đặc điểm miễn dịch di truyền.

Về cơ bản, đa số các thể ung thư máu có thể phát hiện được thông qua xét nghiệm máu. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt như: số lượng tế bào bạch cầu trong máu quá thấp, làm xét nghiệm máu chưa có đủ số lượng tế bào để chẩn đoán chắc chắn ung thư máu.

Khi đó, ngoài xét nghiệm máu, bệnh nhân phải làm một số xét nghiệm liên quan đến miễn dịch di truyền, mà những xét nghiệm đó thường ưu tiên bệnh phẩm dịch tủy xương (cần chọc tủy). Do đó, để chẩn đoán ung thư máu, bệnh nhân thường được làm xét nghiệm huyết tủy đồ.

Các triệu chứng của bệnh ung thư máu khác nhau tùy thuộc vào thời điểm và thể bệnh ung thư máu cấp, nhưng chúng có thể bao gồm:

- Sốt kéo dài, dễ nhiễm trùng, ra nhiều mồ hôi đêm.

- Gầy sút cân nhanh, xanh xao, mệt mỏi.

- Gan to, lá lách to, hạch to, phì đại lợi, đau xương.

- Xuất huyết trên da hay chảy máu khó cầm…

