Những bệnh viện nào ở TPHCM chưa triển khai bệnh án điện tử?

5 tháng nỗ lực thực hiện bệnh án điện tử của toàn ngành y tế TPHCM

Ngày 26/9, Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu ngành y tế TPHCM đã diễn ra ở Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Thạc sĩ Trần Đức Định, quyền Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Y tế TPHCM, cho biết sau hội nghị ngành y tế ngày 10/4, cơ quan này ghi nhận có 9 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, 7 bệnh viện báo cáo đủ điều kiện triển khai, và còn 35 bệnh viện chưa làm được bệnh án điện tử vì chưa đủ điều kiện.

Đây là điều rất đáng lo ngại trong việc hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao, đó là các bệnh viện trên toàn quốc phải thực hiện được bệnh án điện tử trong tháng 9.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch, với mục tiêu 100% bệnh viện triển khai được bệnh án điện tử.

Cụ thể, ngành y tế tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện; phân công trách nhiệm thực hiện; tổ chức theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ. Trong đó, phòng Công nghệ thông tin làm đầu mối kỹ thuật, hỗ trợ liên thông, bảo mật; phòng Nghiệp vụ Y phụ trách chuyên môn.

Lãnh đạo các bệnh viện cùng giơ bảng đồng thuận tham gia xây dựng kho dữ liệu ngành y tế TPHCM (Ảnh: PT).

Sở Y tế cũng triển khai giải pháp sáng tạo của ngành, qua nền tảng quản lý EMR tập trung (EMR Cloud) để các bệnh viện kết nối và chia sẻ vào kho dữ liệu của ngành y tế.

Song song với nỗ lực của cơ quan quản lý, tất cả bệnh viện đã cùng vào cuộc ban hành kế hoạch thực hiện bệnh án điện tử, xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình nội bộ, tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế.

Đến nay sau nhiều tháng triển khai, đã có 7/14 bệnh viện bộ ngành, 40 bệnh viện thành phố và 52 bệnh viện tư nhân triển khai bệnh án điện tử toàn bộ. Nhiều nơi đã triển khai bệnh án điện tử ở một số khoa phòng.

Bên cạnh đó, còn 11 bệnh viện chưa thực hiện bệnh án điện tử, hầu hết nằm ở khối tư nhân, như Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star – Sao Hàn, Bệnh viện Vạn Phúc City, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn…

Tổng kết lại, hiện nay có 153/164 bệnh viện ở TPHCM đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ 93%. Dù chưa đạt 100%, nhưng đây là kết quả của sự nỗ lực toàn ngành với nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp “nền tảng bệnh án điện tử dùng chung”.

Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian tới, mỗi đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và phát huy hiệu quả của bệnh án điện tử, sẵn sàng kết nối liên thông vào kho dữ liệu chung.

Phó giáo sư Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, kho dữ liệu chung của ngành y tế có thành công hay không phụ thuộc vào sự đồng lòng của toàn thể cơ sở y tế. Mỗi đơn vị là một mắc xích để tạo nên một sức mạnh chung của toàn hệ thống.

Sở Y tế TPHCM đã tổ chức nhiều hội nghị trù bị trước đó với các bệnh viện từ Bộ ngành đến thành phố, để có được sự đồng thuận và quyết tâm cao.

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ, thực tiễn triển khai trên địa bàn cho thấy, bệnh án điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: PT).

Tuy vậy, hiện nay các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có các chính sách và giải pháp thiết thực giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Song song đó, chi phí vận hành bệnh án điện tử cần sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hoá và hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm an toàn - bảo mật – liên thông, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống.