Cô gái 29 tuổi, không hút thuốc, bàng hoàng phát hiện mắc ung thư phổi

Phát hiện ung thư phổi ở tuổi 29

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là thói quen mà chị C. (29 tuổi) đã duy trì suốt nhiều năm, chưa lần nào kết quả kiểm tra khiến chị phải lo lắng.

Nhưng trong lần khám định kỳ năm nay, kết quả chụp CT ngực liều thấp khiến cô gái và gia đình như chết lặng, khi bác sĩ thông báo đã phát hiện một khối u trong phổi, có nguy cơ ung thư.

Ảnh chụp CT ghi nhận khối u phổi của cô gái (Ảnh: BVCC).

“Lúc bác sĩ nói có bất thường, tôi còn tưởng nghe nhầm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể mắc ung thư phổi ở tuổi 29, dù không hút thuốc và sinh hoạt điều độ. Tôi như rơi vào hố sâu khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm”, cô gái chia sẻ.

Nhờ người quen giới thiệu, gia đình đưa chị C. đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) để kiểm tra chuyên sâu, dưới sự theo dõi trực tiếp của PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực.

Tại đây, chính PGS Vĩnh cũng không khỏi ngạc nhiên, vì một người khỏe mạnh, còn khá trẻ như chị C. lại có tổn thương tân sinh phổi phải.

Ngay lập tức, ca phẫu thuật nội soi lồng ngực được chỉ định. Ê-kíp phẫu thuật gồm PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, BS.CKI Phạm Phú Khang phối hợp cùng đội ngũ Gây mê hồi sức đã tiến hành thăm dò, phát hiện khối u tại phân thùy S2 kích thước 4x3cm, rắn chắc và co kéo nhu mô phổi.

Bằng kỹ thuật khâu cắt nối nội soi hiện đại, các bác sĩ đã cắt trọn phân thùy phổi chứa khối u, đồng thời nạo hạch cho bệnh nhân. Toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và kết thúc trong 3 giờ.

Điều trị thuận lợi nhờ phát hiện giai đoạn sớm

Kết quả giải phẫu bệnh phẩm sau đó cho thấy, chị C. mắc carcinoma xâm nhập phế quản phổi - một dạng ung thư phổi ác tính nguyên phát. Đây là loại ung thư thường gặp nhất trong các bệnh lý ung thư phổi, chiếm 87% tổng số ca (theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ).

Bệnh bắt nguồn từ sự phát triển bất thường và mất kiểm soát của các tế bào lót bên trong đường dẫn khí của phổi (phế quản). Các tế bào ác tính này có thể xâm nhập vào mô phổi xung quanh và lan rộng (di căn) sang các cơ quan khác như xương, não, gan… nếu không được phát hiện sớm.

Trường hợp của chị C. được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, khi khối u chưa kịp lan rộng. Nhờ can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật nội soi hiện đại và phác đồ chăm sóc hậu phẫu toàn diện, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt và vết mổ lành tốt.

"Nếu không đi khám định kỳ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ mình mắc ung thư phổi. Điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là bệnh được phát hiện sớm và tôi được điều trị đúng lúc. Tôi thật sự biết ơn đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn", nữ bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường (Ảnh: BVCC).

Khuyến cáo từ chuyên gia

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc lá (bao gồm thuốc lá điếu, xì gà và tẩu) là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, chiếm khoảng 85% tổng số ca bệnh.

Tuy nhiên, ung thư phổi vẫn có thể xảy ra ở người không hút thuốc, có thể xuất phát từ các yếu tố nguy cơ như: tiếp xúc với khói thuốc thụ động; làm việc trong môi trường có các hóa chất độc hại; ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, khói công nghiệp, khí thải xe cộ; hội chứng ung thư do di truyền; tiền sử bệnh phổi mạn tính như viêm phổi tái phát, lao phổi, xơ phổi…

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt là chụp CT ngực liều thấp. Đây là phương pháp tầm soát hiệu quả, giúp phát hiện sớm ung thư phổi ngay cả khi người bệnh chưa có bất kỳ triệu chứng nào, từ đó tăng cơ hội điều trị thành công và kéo dài thời gian sống.