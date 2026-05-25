Chuyên gia cảnh báo nắng nóng làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần

Chiều 25/5, chia sẻ với báo chí, PGS.TS.BS Dương Minh Tâm cho biết, nắng nóng là yếu tố làm tăng số ca nhập viện liên quan đến sức khỏe tâm thần, loạn thần.

Theo chuyên gia này, mỗi người sẽ có một "ngưỡng" chịu đựng khác nhau về điều kiện sống, hoàn cảnh sống, nhiệt độ, môi trường. Hơn nữa, sự thích nghi, phòng ngừa chủ động của mỗi người với các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng khác nhau.

Với người khỏe mạnh bình thường, nắng nóng gay gắt cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Với những người bệnh có bệnh lý tâm thần, nguy cơ tác động đến sức khỏe càng tăng lên.

PGS.TS Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Tú Anh).

"Thời tiết nắng nóng, nếu ai có khả năng điều chỉnh tốt, chủ động các biện pháp phòng ngừa như ở trong môi trường mát mẻ, uống đủ nước, bù điện giải sẽ giảm nguy cơ bị tác động của nắng nóng. Ngược lại, nguy cơ choáng váng, đau đầu, thậm chí say nắng có thể xảy ra.

Đặc biệt ở những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh lý tâm thần, nguy cơ bị tác động bởi nắng nóng càng cao hơn", PGS Tâm thông tin.

Vì thế, hai ngày qua, số lượng bệnh nhân nhập viện liên quan đến sức khỏe tâm thần, loạn thần tăng lên.

"Bình thường họ vẫn đang điều trị ngoại trú ổn định, nhưng thời tiết bất lợi khiến nhiều người bệnh tình bùng phát, vào viện tăng lên", PGS Tâm cho biết.

Trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, vào hai mùa nồm ẩm và nắng nóng, số bệnh nhân có xu hướng gia tăng.

Vì thế, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, sự phòng ngừa chủ động là rất quan trọng. Hãy tránh ra ngoài trong khung giờ nắng gay gắt, chủ động bổ sung nước, điện giải, ở trong phòng thoáng khí, bật quạt, điều hòa, ăn uống đủ chất.

Khi ra ngoài, cần đội mũ, mặc áo chống nắng và luôn nhớ uống nhiều nước.

Mỗi người cũng cần lưu ý tránh nguy cơ chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa phòng và bên ngoài, khi phải ra ngoài không nên chạy ào ra, mà cần mở cửa để cơ thể dần thích nghi với nắng nóng rồi mới đi ra ngoài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C…