TPHCM và nhiều tỉnh nắng nóng gay gắt: Ai có nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ?

Chiều 10/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát lên bản tin dự báo nắng nóng tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận trong các ngày sắp tới.

Nguy cơ kiệt sức, đột quỵ do nắng gay gắt

Theo bản tin, những ngày qua nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực miền Đông và TPHCM. Vài nơi ở các tỉnh miền Tây, miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Đáng chú ý, một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ C như Biên Hòa - Đồng Nai, Tây Ninh (37,5 độ C) và Sở Sao - Bình Dương (37,1 độ C).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24-48h tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực miền Đông và TPHCM, có nơi ở miền Tây, dù cường độ giảm nhẹ. Thời gian nắng nóng trong ngày là từ 12-16h.

Người dân chạy xe giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 72-120h tới, nắng nóng diện rộng duy trì ở miền Đông, cục bộ ở miền Tây với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, cho đến ngày 15/4. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người, khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bác sĩ Nguyễn Phương Trang, chuyên khoa Nội Thần kinh, một bệnh viện tại TPHCM cho biết, những nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt và đột quỵ khi thời tiết nắng nóng bao gồm: Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người mắc các bệnh lý nền mạn tính (bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường), người làm việc, vận động lâu dưới nắng nóng, tiếp xúc đột ngột với môi trường nhiệt độ cao, người có lối sống thiếu khoa học.

Trong đó, người có bệnh lý nền nếu không may bị sốc nhiệt, đột quỵ thì thường dễ gặp phải hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, những người đang sử dụng các loại thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm cảm loại ba vòng, thuốc điều trị cao huyết áp… cũng có nguy cơ bị sốc nhiệt và đột quỵ cao hơn người bình thường.

Trẻ nhỏ là đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt và đột quỵ khi thời tiết nắng nóng (Ảnh: Hoàng Lê).

Lời khuyến cáo từ bác sĩ

Thống kê tại các cơ sở y tế vào mùa hè ghi nhận số lượng người bệnh nhập viện cấp cứu tăng cao gấp 3 lần so với các thời điểm còn lại. Trong số đó, các trường hợp sốc nhiệt và đột quỵ não, rối loạn điện giải, viêm phổi chiếm đa số.

Bác sĩ Trang phân tích, nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng, bài tiết nhiều mồ hôi, từ đó gây mất nước. Nếu người bệnh không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến máu dễ bị kết dính và lưu thông kém. Hậu quả làm bệnh nhân tăng huyết áp, dễ hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ.

Khi bị sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng, người bệnh sẽ có những biểu hiện ban đầu điển hình như: Mặt đỏ, môi, da khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, hoa mắt, khó thở, thở gấp,… Sau đó có thể xuất hiện tình trạng trụy mạch, sốt cao, hôn mê…

Nắng nóng khiến nhiệt độ cơ thể tăng, gây mất nước, khiến máu dễ bị kết dính (Ảnh minh họa: BV).

Bác sĩ chia sẻ, đa phần sốc nhiệt do nắng nóng có thể tự khỏi sau khi người bệnh được nghỉ ngơi, uống đủ nước. Tuy nhiên ở một số đối tượng có sẵn bệnh nền về tim mạch, huyết áp, người có sức đề kháng yếu thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Với đột quỵ, nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như liệt người, tê yếu chân tay, méo miệng, khó nói, rối loạn ngôn ngữ, thậm chí tàn phế vĩnh viễn hoặc tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng bị sốc nhiệt và đột quỵ khi nắng nóng. Do đó, cần chú ý các triệu chứng của những tình trạng trên để can thiệp, xử lý kịp thời.