Bác sĩ cảnh báo thói quen tắm ngay sau đi nắng làm tăng nguy cơ đột quỵ

Ngày 24/4, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đưa ra cảnh báo về nguy cơ đột quỵ trong đợt nghỉ lễ kéo dài, trong mùa hè do thói quen tắm ngay sau khi đi ngoài nắng về của nhiều người dân.

Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4-1/5, nhiều khu vực nắng nóng gay gắt. Bác sĩ khuyến cáo, khi di chuyển, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ hoặc tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, người dân không nên tắm ngay khi trở về nhà.

Thói quen tắm ngay khi cơ thể còn nóng sau khi đi ngoài đường về rất nguy hiểm (Ảnh minh họa: Getty).

Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.

BS Dũng cho biết, thực tế tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì thói quen tắm ngay sau khi hoạt động ngoài trời nắng.

Theo bác sĩ, cơ thể đang nóng hừng hực, người nhễ nhại mồ hôi, nếu tắm ngay có thể gây tăng huyết áp do phản xạ sốc lạnh.

"Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại tức thì để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt, có thể dẫn tới chảy máu não hoặc nhồi máu não", BS Dũng khuyến cáo.

Nắng nóng cũng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh qua mồ hôi. Tình trạng này làm tăng độ nhớt của máu, giảm thể tích tuần hoàn. Khi máu trở nên “đặc” và lưu thông chậm, kết hợp với nhịp tim thay đổi, các cục máu đông rất dễ hình thành, làm tăng nguy cơ tắc mạch não.

Để tắm an toàn trong mùa hè nóng nực, bác sĩ khuyến cáo người dân không tắm ngay sau khi đi nắng, cần nghỉ ngơi 20-30 phút ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên.

Khi đi tắm, hãy để cơ thể làm quen với nước, luôn làm ướt vùng chân, tay trước khi xả nước lên người.

Trong mùa hè nóng nực, cần uống đủ nước, ưu tiên nước lọc, nước điện giải; hạn chế rượu bia, cà phê và tránh ra ngoài nắng giờ cao điểm.

Với những người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp, dùng thuốc đúng chỉ định.

BS Dũng khuyến cáo, đột quỵ không chừa một ai, kể cả người trẻ nếu chủ quan với thói quen sinh hoạt. Người dân cũng cần cảnh giác với các dấu hiệu sốc nhiệt trong mùa nắng nóng, với các biểu hiện như: thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.