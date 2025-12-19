Chuẩn hóa xét nghiệm - "mắt xích" then chốt trong chẩn đoán, điều trị

"Mỗi kết quả xét nghiệm chính xác không chỉ là con số, mà là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh.

Được công nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho thấy năng lực cũng như việc đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm, cung cấp kết quả xét nghiệm theo các giá trị đã cam kết: an toàn - tin cậy - hiệu quả", BS Hùng cho biết tại sự kiện bệnh viện được công nhận Chứng chỉ ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các phòng xét nghiệm y khoa.

Bệnh viện Bưu điện đã được công nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho 21 xét nghiệm thuộc lĩnh vực sinh hóa, huyết học và xét nghiệm di truyền (Ảnh: Q.A).

ThS.BSCKII Lê Mạnh Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc và Di truyền, cho biết hiện Việt Nam có khoảng 3.000 phòng xét nghiệm, song rất nhiều đơn vị chưa được công bố, xếp hạng và đánh giá chất lượng theo tiêu chí thống nhất.

Thống kê gần đây cho thấy, mới chỉ có 18 Sở Y tế đánh giá toàn bộ các phòng xét nghiệm trên địa bàn, và trên phạm vi cả nước mới có khoảng 600 phòng xét nghiệm được xếp hạng chất lượng từ mức 1 đến mức 5.

"Kết quả xét nghiệm được công nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2022 có độ chính xác cao, bởi toàn bộ quá trình từ hệ thống máy móc, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật, nhân lực, đến hóa chất, vật tư tiêu hao đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế", ThS Đức cho biết.

Theo các chuyên gia, việc đạt chứng chỉ ISO 15189:2022 cũng tạo nền tảng quan trọng cho liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế. Khi các chỉ tiêu xét nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, kết quả xét nghiệm của bệnh viện sẽ được các tuyến trên và tuyến dưới công nhận, góp phần giảm xét nghiệm lặp lại, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hiện Bệnh viện Bưu điện đã được công nhận các chỉ tiêu xét nghiệm thuộc lĩnh vực sinh hóa, huyết học và xét nghiệm di truyền, với tổng cộng 21 xét nghiệm.

Trong đó, có 3 xét nghiệm di truyền phục vụ Trung tâm Tế bào gốc và Di truyền, cùng 18 xét nghiệm triển khai tại Khoa Xét nghiệm 1, được thực hiện trên 4 hệ thống máy. Đây là những xét nghiệm thường quy, có tần suất thực hiện cao, đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị.

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng khoa Xét nghiệm của bệnh viện cho biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 1.000 mẫu bệnh phẩm.

Với chứng chỉ ISO 15189:2022, các kết quả xét nghiệm được đảm bảo về độ chính xác cao. Khoa sẽ tiếp tục cải tiến liên tục, kiểm soát chặt chẽ các quá trình xét nghiệm, đồng thời từng bước mở rộng danh mục và chỉ số xét nghiệm được công nhận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.