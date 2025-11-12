Chiều nay diễn ra tọa đàm về mối đe dọa từ thuốc lá mới với giới trẻ

Dù đã bị cấm vì độc hại, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn đang len lỏi vào học đường, được quảng bá như “thời thượng”, “ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống”...

Thời gian qua, trong khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường giảm thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ.

Năm 2019, có khoảng 2,6% học sinh 15-17 tuổi hút thuốc lá điện tử nhưng đến năm 2022, tỷ lệ này tăng lên 3,5% và ngày càng trẻ hóa.

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các chuyên gia sẽ giải đáp về mối nguy hiểm của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (Ảnh: Dân trí).

Tọa đàm trực tuyến về mối nguy hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng diễn ra lúc 14h30 ngày 12/11 trên báo Dân trí.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Quỹ, sự tham gia chủ động, tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phố, công tác phòng chống thuốc lá trong trường học đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tỷ lệ hút thuốc trong nhóm tuổi 13-15 giảm từ 2,5% (năm 2014) xuống 1,9% (năm 2022). Trong nhóm tuổi 13-17 giảm 50% (từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019.

Nhiều địa phương đã chủ động trong công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15, chính thức cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng các loại thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 01/01/2025.

Tuy nhiên, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn đang len lỏi vào học đường, được quảng bá như “thời thượng”, “ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống”, đằng sau đó là mối nguy lớn đối với sức khỏe và tâm lý của giới trẻ Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Báo Dân trí tổ chức chương trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng: Mối đe dọa mới với sức khỏe giới trẻ Việt Nam”.

Tọa đàm diễn ra lúc 14h30 ngày 12/11, với sự tham gia của hai khách mời:

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - người trực tiếp điều trị nhiều ca ngộ độc thuốc lá điện tử.

PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội).

Ngay bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây: