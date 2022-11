Chảy máu cam thường xuyên cảnh báo bệnh gì?

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chảy máu cam là tình trạng xuất huyết ở mũi. Đôi khi do thời tiết nắng nóng hoặc do gặp phải một số triệu chứng bệnh lý đường hô hấp cũng dẫn đến tình trạng mao mạch trong mũi bị tổn thương và chảy máu.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chảy máu cam thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý, trong đó có cả ung thư:

Khối u, u xơ lành tính

Khi bị chảy máu cam thường xuyên, bạn có thể nghĩ đến việc mình mắc phải u xơ lành tính trong vòm họng hoặc vòm mũi.

Khối u lớn lên chèn vào dây thần kinh vận nhãn nên khiến mạch máu tổn thương và chảy máu. Cùng với đó là các dấu hiệu kèm theo như mờ mắt, mệt mỏi, da xanh tái...

Trong nhiều trường hợp, chảy máu cam thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý, trong đó có cả ung thư (Ảnh: Internet).

Ung thư vòm họng

Chảy máu cam thường xuyên và chảy nhiều máu cũng là dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng. Kèm theo là triệu chứng lở loét và viêm nhiễm vòm họng.

Nếu thấy tình trạng chảy máu cam xuất hiện thường xuyên kèm theo những dấu hiệu trên thì có thể là bệnh đã tiến triển đến mức độ nặng và khó chữa trị. Tốt nhất là bạn hãy đến bệnh viện ngay lập tức khi có những dấu hiệu này.

Một số bệnh lý đường hô hấp

- Khô mũi: Tình trạng khô mũi do thời tiết hoặc do viêm mũi dị ứng khiến cho các mao mạch trong mũi bị khô, căng, tổn thương và nứt vỡ chảy máu.

- Viêm mũi: Tình trạng viêm mũi xoang lâu ngày khiến cho mao mạch bị tổn thương. Nhất là khi bị sổ mũi dài ngày, xì mũi mạnh hoặc quá nhiều cũng khiến mũi bị chảy máu cam thường xuyên.

Khoang mũi bị chấn thương

Các va đập do ngã, tai nạn khiến phần khoang mũi bị chấn thương, mao mạch yếu đi nên dễ bị chảy máu mũi dài ngày. Có thể không nhiều nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Hoặc chấn thương khoang mũi do bệnh lý vùng đầu, cổ. Chấn thương do áp lực chênh lệch áp suất đi máy bay, lặn biển... cũng khiến mũi bị chảy máu.

Cao huyết áp

Những bệnh nhân bị cao huyết áp thường hay bị chảy máu cam. Nguyên nhân là do huyết áp trong cơ thể tăng đột biến sẽ dẫn đến tình trạng vỡ mạch máu ở mũi và chảy máu. Nhất là với những người đang bị cao huyết áp cộng với xơ cứng động mạch thì tình trạng chảy máu cam thường xuyên hơn và số lượng máu nhiều hơn.

Người bị bệnh lý về máu

Những bệnh nhân rối loạn chức năng đông máu, rối loạn tiểu cầu, phản ứng phụ của thuốc chống đông máu... sẽ gây ra tình trạng chảy máu mũi thường xuyên.

Bên cạnh đó, tình trạng thường xuyên bị chảy máu cam cũng cảnh báo dấu hiệu một số bệnh lý khác về gan, ung thư máu hoặc bệnh thấp khớp, suy thận... Việc suy đoán nguyên nhân sẽ không thể chính xác. Do đó, cách tốt nhất là cần đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể khi gặp triệu chứng bất thường này.