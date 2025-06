Chạy đua cứu người phụ nữ bị đột quỵ 2 lần trong 48 giờ

Ngày 18/6, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa thành công giành lại sự sống cho một nữ bệnh nhân mắc đột quỵ 2 lần trong vòng 48 giờ.

Trước đó, người bệnh (57 tuổi) nhập viện tuyến dưới trong tình trạng yếu nửa người phải. Tại đây, sau khi được xác định nguyên nhân là tắc động mạch não giữa bên trái, bà được cho sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kịp thời, nhanh chóng hồi phục, thoát khỏi tình trạng yếu liệt.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để theo dõi, bệnh nhân bất ngờ tái phát đột quỵ với triệu chứng yếu nửa người trái.

Thang điểm NIHSS (đánh giá mức độ nặng của đột quỵ) tăng vọt từ 0 lên 13, báo hiệu tổn thương nghiêm trọng ở bán cầu não đối diện.

Người phụ nữ bị đột quỵ liên tục 2 lần, não tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: Unsplash).

Nhận được tín hiệu nguy cấp, khoa Bệnh lý mạch máu não lập tức kích hoạt quy trình báo động đột quỵ nội viện. Kết quả chụp CT cho thấy động mạch não giữa bên phải bị tắc do huyết khối mới hình thành.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển ngay đến đơn vị Can thiệp mạch máu thần kinh để khẩn trương can thiệp nội mạch. Sau can thiệp, mạch máu được tái thông thành công. Bệnh nhân phục hồi ấn tượng, sức cơ đạt mức 5/5, dấu hiệu liệt nửa người trái hoàn toàn biến mất.

Sau can thiệp, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông thế hệ mới (DOAC) để kiểm soát rung nhĩ - nguyên nhân chính gây đột quỵ tái phát. Hiện, tình trạng của bà ổn định, không ghi nhận thêm biến cố.

Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho mối nguy của đột quỵ tái phát sớm do rung nhĩ. Đây là một rối loạn nhịp tim phổ biến, xảy ra khi các xung động điện trong tâm nhĩ (hai buồng phía trên của tim) hoạt động không đồng bộ, khiến tâm nhĩ rung thay vì co bóp nhịp nhàng.

Người bị rung nhĩ có thể không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh có thể khiến tim đập rất nhanh (đánh trống ngực), khó thở, cảm giác hụt hơi, choáng váng, vã mồ hôi và đau ngực.

Rung nhĩ không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, đặc biệt là đột quỵ do hình thành cục máu đông trong tâm nhĩ. Cục máu đông này có thể di chuyển đến não, gây tắc mạch và dẫn đến đột quỵ.

Bệnh thường xuất hiện ở người cao tuổi, có bệnh tim mạch mạn tính, từng phẫu thuật tim mở, có bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, lạm dụng rượu/chất kích thích.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, rung nhĩ cần được tầm soát và quản lý chặt chẽ, đặc biệt ở người cao tuổi. Sử dụng thuốc kháng đông dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa là yếu tố then chốt để phòng ngừa đột quỵ tái phát.