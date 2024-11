"Chắp cánh ước mơ" - Vẽ lại nụ cười cho bệnh nhân dị tật hàm mặt khó khăn

Cơ hội cho nhiều bệnh nhân hàm mặt tự tin mỉm cười với thế giới

Theo số liệu thống kê từ tổ chức Facing the World, tỷ lệ trẻ em mắc dị tật bẩm sinh ở Việt Nam rất cao, ước tính gần gấp 10 lần so với các nước trong khu vực. Như một lời thôi thúc, từ năm 2016, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kết hợp với tổ chức Facing the World tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ" - trở thành cầu nối vững chắc giúp hàng trăm bệnh nhân vượt qua những rào cản tự ti, tìm lại nụ cười và bước vào một tương lai tươi sáng.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ 2024" được Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cùng tổ chức Facing The World (Anh quốc) phối hợp thực hiện.

Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình "Chắp cánh ước mơ 2024" được tổ chức từ 11/11 - 25/11 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các ca phẫu thuật miễn phí sẽ gồm những bệnh lý như: hở môi - vòm miệng, di chứng hở môi - vòm miệng, thiểu sản/tăng sản xương hàm, lệch khớp cắn, cằm nhô… và nhiều vấn đề, bệnh lý hàm mặt khác.

Các bệnh nhân được thăm khám sàng lọc cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, các bệnh nhân được thăm khám, chẩn đoán và điều trị miễn phí dưới sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam và quốc tế.

Những ca phẫu thuật này không chỉ là hoạt động y tế thường niên mà còn là cơ hội để trẻ em và bệnh nhân bị dị tật, biến dạng và có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, vốn bị tổn thương về thể chất và tâm lý có thể tự tin mỉm cười với thế giới.

"Chắp cánh ước mơ 2024" - Cơ hội thay đổi cuộc đời dành cho các bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt.

"Chữa lành" vết thương - Mang ánh sáng hy vọng mới cho nhiều cuộc đời

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và các chuyên gia y tế của Facing The World tại một buổi thăm khám cho bệnh nhân trong chương trình "Chắp cánh ước mơ".

Trong suốt những năm qua, với sứ mệnh mang lại ánh sáng và niềm hy vọng cho những bệnh nhân không may mắn mắc phải dị tật, biến dạng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là đối tác tin cậy phối hợp cùng tổ chức từ thiện quốc tế Facing The World (Anh) thực hiện chương trình này.

Các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc đang thực hiện một ca phẫu thuật hàm mặt.

"Cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế quốc tế đầu ngành đến từ tổ chức Facing The World, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phòng mổ vô khuẩn một chiều tối tân, cùng quy trình gây mê hồi sức đảm bảo an toàn tối đa theo chiến lược đường thở khó (DAS), quy trình hậu phẫu tiêu chuẩn… chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các bệnh nhân trên hành trình thay đổi diện mạo và cuộc đời, giúp bệnh nhân có cơ hội để phục hồi niềm tin và hy vọng vào một tương lai xán lạn hơn", đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ.

Mỗi ca phẫu thuật thành công sẽ mang lại một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng hơn cho bệnh nhân.

Mỗi ca phẫu thuật thành công, mỗi nụ cười được hồi sinh, đều là một bước tiến lớn trên hành trình mang lại niềm vui, hy vọng và tương lai tươi sáng cho các bệnh nhân. "Với tinh thần nhân ái và quyết tâm mang lại thay đổi cho những số phận kém may mắn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tin rằng đây là cơ hội quý báu để những bệnh nhân hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước ra ánh sáng, mở ra một tương lai tươi đẹp hơn", đại diện bệnh viện chia sẻ thêm.

Tìm hiểu thêm về chương trình liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Link thông tin và đăng ký chương trình: https://hongngochospital.vn/phauthuattuthien

Thời gian diễn ra: 11/11 - 25/11

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline chương trình: 093 223 2017