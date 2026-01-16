Chàng trai nghi nhiễm bệnh nguy hiểm, về đất liền bằng chuyến bay "cách ly"

Ngày 16/1, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa qua nơi này đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu đường không, đưa một bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch từ đảo xa về đất liền an toàn để điều trị.

Bệnh nhân là anh V.N.P.A. (20 tuổi), đang làm việc trên đảo Sinh Tồn (thuộc đặc khu Trường Sa). Trưa 14/1, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, hôn mê sâu diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16h cùng ngày.

Chàng trai 20 tuổi bất ngờ nguy kịch, nghi nhiễm trùng thần kinh (Ảnh: BV).

Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định chàng trai hôn mê do tổn thương thần kinh trung ương, đồng thời tiến hành kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175.

Kết luận hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu.

Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Nhận định đây là ca bệnh tối cấp, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến của Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Đến 0h30 ngày 15/1, chuyến bay cấp cứu đường không được thực hiện trong đêm, tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và vận chuyển lên trực thăng rời đảo Sinh Tồn về đất liền.

Trong quá trình vận chuyển, công tác bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và phòng chống lây nhiễm được đặt lên hàng đầu.

Bệnh nhân được kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện quy trình cách ly chặt chẽ trong suốt quá trình vận chuyển bằng đường không (Ảnh: BV).

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, trưởng ê-kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết, do bệnh nhân có tổn thương não, các y bác sĩ buộc phải yêu cầu máy bay bay thấp hơn so với bình thường, nhằm hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất, khiến thời gian chuyến bay kéo dài hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, đây là trường hợp nghi ngờ bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, nên tổ bay đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt quá trình vận chuyển, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về khoa Cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175, trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt. Bệnh nhân sau đó được triển khai các xét nghiệm, chụp chiếu hình ảnh chuyên sâu và tổ chức hội chẩn, để xác định tình trạng bệnh lý và điều trị tích cực.