Trực thăng xuyên đêm vượt biển giải cứu ngư dân lâm nguy ngày đầu năm 2026

Ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2025, ngư dân tên T.D. (55 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), đột ngột xuất hiện choáng váng, yếu tay chân, ngã xuống sàn tàu không do chấn thương.

Sau đó, bệnh tiến triển nhanh khiến người đàn ông khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ, được đưa vào điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết (thuộc đặc khu Trường Sa).

Nam ngư dân nguy kịch

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh xá đảo Nam Yết để tiến hành 3 lần hội chẩn từ xa, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Trong đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh, tri giác giảm, Glasgow (thang đo tri giác) còn 9 điểm, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn nhịp tim, phải duy trì thuốc vận mạch.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm rối loạn nhịp tim chậm, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, viêm phổi, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Lúc này, bệnh xá đảo Nam Yết được hướng dẫn bảo vệ đường thở, chống phù não tích cực, điều trị kháng sinh và theo dõi sát các chỉ số tim mạch, thần kinh cho bệnh nhân. Song song đó, Bệnh viện Quân y 175 quyết định đề nghị cấp trên vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng đường không.

Bệnh nhân được các bác sĩ quân y đưa về đất liền bằng trực thăng (Ảnh: BV).

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18h30 ngày 1/1, trực thăng của Binh đoàn 18 và Tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 đã lên đường bay tới đảo Nam Yết.

Quá trình đưa bệnh nhân về đất liền, các người lính quân y thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người đàn ông.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng kíp cấp cứu đường không trên cho biết, quá trình vận chuyển cấp cứu đường không luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là đối với trường hợp có tiên lượng rất nặng này.

Bệnh nhân bị tổn thương não nặng, kèm rối loạn nhịp tim và suy hô hấp. Ê-kíp đã phải chuẩn bị sẵn máy tạo nhịp tim ngoài da và các phương tiện kiểm soát hô hấp trước khi xuất phát.

Với điều kiện không gian trực thăng hẹp, rung lắc, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển, Tổ cấp cứu đã phối hợp chặt chẽ với Tổ bay duy trì độ cao bay thấp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến bệnh nhân, đồng thời theo dõi sát và duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình vận chuyển.

Trực thăng vượt biển xuyên đêm để đưa bệnh nhân về đất liền vào sáng sớm 2/1 (Ảnh: BV).

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Theo Bệnh viện Quân y 175, thành công của chuyến bay cấp cứu không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ và tổ bay, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong ngày đầu năm mới.

Ca cấp cứu này khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vai trò quan trọng của hệ thống cấp cứu đường không trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.