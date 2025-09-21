Cánh tay biến dạng, nguy kịch sau tai nạn giao thông

Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam thanh niên 26 tuổi có những cơn đau dữ dội và khó thở liên tục. Theo chia sẻ từ người nhà, sau sự cố, người bệnh chỉ được sơ cứu tạm thời tại địa phương bằng ống dẫn lưu màng phổi và nẹp bột cánh tay.

Một tuần sau tai nạn, người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch khi nồng độ oxy máu giảm do khó thở kéo dài, sốt cao, người mệt lả, vị trí chấn thương ở cánh tay biến dạng, sưng to, đau dữ dội. Người nhà đã nhanh chóng đưa người bệnh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

“Khi tiếp nhận tại khoa ICU, người bệnh suy hô hấp nặng, cánh tay phải biến dạng, bầm tím, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Kết quả chụp X-quang ngực tại giường cho thấy nam thanh niên bị tràn khí màng phổi phải do chấn thương dập phổi nặng, kèm gãy phức tạp đầu trên và gãy chéo dài 1/3 trên xương cánh tay phải”, BS.CKI Sơn Tấn Ngọc, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết.

Xương cánh tay phải của người bệnh bị gãy hoàn toàn, kèm dấu hiệu tràn khí màng phổi (Ảnh: BVCC).

Ê-kíp điều trị phân tích, gãy xương cánh tay là chấn thương thường gặp trong các vụ tai nạn. Nếu không được điều trị đúng cách, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, tổn thương thần kinh quay (ảnh hưởng khả năng vận động ngón tay), tổn thương mạch máu, chèn ép cơ.

Về lâu dài, những biến chứng này có thể gây đau mạn tính, biến dạng xương và mất chức năng cánh tay.

Can thiệp khẩn cấp đa chuyên khoa

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực chia sẻ, với trường hợp này, trước tiên cần phải giữ được hơi thở và tính mạng của người bệnh, sau đó mới đến phần điều trị chấn thương tại cánh tay.

Liên tục trong 8 giờ, ê-kíp khoa Ngoại Lồng ngực đã tiến hành dẫn lưu màng phổi để phục hồi chức năng hô hấp cho người bệnh, giúp cải thiện suy hô hấp, ổn định nồng độ oxy máu về mức an toàn, sẵn sàng cho ca phẫu thuật kết hợp xương cánh tay.

Sau phẫu thuật, vị trí gãy xương cánh tay được cố định vững chắc. (Ảnh: BVCC)

“Kỹ thuật kết hợp xương ít xâm lấn giúp giảm tổn thương mô mềm, hạn chế mất máu và nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời mang lại hiệu quả giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và nằm viện cho người bệnh”, BS.CKI Sơn Tấn Ngọc, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ thêm.

Suốt gần 3 giờ, ê-kíp khoa Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật. Ổ gãy được xử lý triệt để, rửa sạch, loại bỏ máu tụ, nắn chỉnh và cố định bằng nẹp titan cùng vít khóa.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm hiện đại, cấu trúc xương tại vị trí tổn thương của bệnh nhân được cố định vững chắc và các đầu vít không ảnh hưởng đến mặt khớp.

Hồi phục sau 3 ngày

3 ngày sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt.

Nhờ sự hướng dẫn tập luyện của khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, sức cơ tay phải của bệnh nhân qua kiểm tra cho thấy tín hiệu khả quan, khi các ngón tay đã có thể cử động nhẹ nhàng, thực hiện được các động tác cầm nắm và co bóp, việc phục hồi vận động tiến triển rất tốt.

3 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể tập hồi phục cánh tay (Ảnh: BVCC).

Đến ngày thứ 4 sau mổ, người bệnh đủ điều kiện xuất viện về nước cùng gia đình, tiếp tục điều trị nội khoa và tập luyện phục hồi chức năng.

“Điểm khó của ca này là người bệnh vừa chấn thương ngực gây suy hô hấp, vừa gãy xương phức tạp nhưng không được sơ cứu ban đầu đúng cách, dẫn đến tình trạng rất nguy kịch khi nhập viện.

Vì vậy, sự phối hợp kịp thời giữa nhiều chuyên khoa là yếu tố then chốt để giúp người bệnh vượt qua nguy hiểm”, bác sĩ Ngọc nhận định.

Người bệnh có thể xuất viện về nước cùng gia đình sau 4 ngày (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ khuyến cáo, người bị tai nạn giao thông - đặc biệt nếu có biểu hiện khó thở, đau ngực hoặc biến dạng xương - cần được cấp cứu tại bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa. Xử trí ban đầu đúng cách và kịp thời chính là yếu tố quyết định để hạn chế biến chứng nguy hiểm.