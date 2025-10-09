Tăng ca viêm màng não do não mô cầu, 82 người mắc trong 9 tháng

Tăng số ca mắc viêm màng não do não mô cầu

Báo cáo công tác y tế trong tháng 9 (từ ngày 18/8 đến ngày 17/9) cho thấy, cả nước ghi nhận 3 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu. Từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 82 trường hợp mắc. So với cùng kỳ năm 2024 (13 ca mắc), số mắc đã tăng 69 trường hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, trong tuần (từ ngày 26/9 đến ngày 3/10), TP ghi nhận 1 trường hợp mắc não mô cầu tại xã Dương Hòa.

Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất hiện ban xuất huyết hoại tử ngoài da... (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bệnh nhi là bé gái 11 tuổi, chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu. Trẻ khởi phát bệnh với biểu hiện đau đầu, sốt cao, mệt mỏi, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 25/9. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, ổn định.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 2 trường hợp viêm màng não do não mô cầu, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1 ca mắc).

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh do vi khuẩn gây dịch nguy hiểm nhóm B. Vi khuẩn gây bệnh cư trú ở hầu họng, lây qua đường giọt bắn, bệnh thường xảy ra ở các khu vực đông dân cư.

Đối tượng mắc chủ yếu là người trẻ tuổi, những người chưa có miễn dịch, chưa được tiêm phòng. Bệnh thường diễn biến nhanh gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, nặng hơn gây suy đa tạng và có thể tử vong.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu chia ra nhiều thể, thể đơn thuần cũng giống như các viêm màng não khác, tiến triển và điều trị trong khoảng 2 tuần sẽ khỏi.

Tuy nhiên, với thể tối cấp, bệnh tiến triển nhanh trong vài ngày cùng các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, hôn mê nhanh, xuất hiện những ban xuất huyết hoại tử ngoài da... có thể gây ra tình trạng sốc, tử vong nhanh chóng.

Số mắc sốt xuất huyết, liên cầu lợn tăng

Trong tháng 9, cả nước cũng báo cáo hơn 21.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 trường hợp mắc, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái (gần 75.000 ca mắc, 11 người tử vong), số mắc cao hơn 15%, tử vong cao hơn 6 ca.

Tương tự với bệnh liên cầu lợn, trong tháng, cả nước ghi nhận 5 trường hợp mắc. Từ đầu năm đến nay, chúng ta ghi nhận 89 ca mắc, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (34 ca mắc, 3 ca tử vong), số mắc tăng 55 trường hợp, tử vong giảm 2 ca.

Bên cạnh đó, so với cùng kỳ năm 2024, trong 9 tháng, các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt rét, viêm não virus, bệnh dại, sốt phát ban nghi sởi… có xu hướng giảm. Chẳng hạn, số mắc sốt rét giảm đến 73%; số ca mắc viêm não virus giảm 90 trường hợp, tử vong giảm 5 ca; số ca tử vong do bệnh dại giảm 10 ca.

Về Covid-19, trong tháng, cả nước ghi nhận 78 ca mắc. Tích lũy từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước có hơn 15.000 ca bệnh, trong đó tại TPHCM có 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong sau mắc Covid-19.