Cấp cứu thành công bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ khối u gan

Ngày 24/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng), ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp cấp cứu nặng do vỡ khối u gan trên nền bệnh lý ác tính tiến triển, bằng phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại.

Trước đó, ông N.T.S. (77 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng) có tiền sử ung thư biểu mô tế bào gan trên nền bệnh gan mạn, nhập viện cấp cứu với các triệu chứng điển hình của xuất huyết trong ổ bụng.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có tình trạng thiếu máu, rối loạn chức năng gan trên nền bệnh lý mạn tính. Hình ảnh chụp CT Scanner bụng ghi nhận gan có nhiều khối u phù hợp ung thư biểu mô tế bào gan, trong đó khối u lớn tại hạ phân thùy IV-V bị vỡ, gây chảy máu trong bao gan…

Bác sĩ nhận định đây là một trường hợp bệnh lý nặng, tiên lượng dè dặt do có nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi cao, ung thư gan đa ổ giai đoạn tiến triển, bệnh gan nền mạn tính, biến chứng vỡ khối u gây xuất huyết.

Trong tình huống này, bác sĩ cho rằng phẫu thuật cấp cứu không khả thi do nguy cơ tử vong rất cao. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp bác sĩ điều trị quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch, nút mạch hóa chất (TACE) nhằm cầm máu và kiểm soát khối u.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ đã chọn lọc động mạch nuôi khối u, thực hiện nút mạch bằng vật liệu chuyên dụng kết hợp hóa chất.

Kết quả can thiệp đạt hiệu quả cao, làm tắc khoảng 90% hệ thống mạch máu nuôi khối u, qua đó kiểm soát tốt tình trạng chảy máu.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, tuy nhiên tình trạng vẫn còn nặng, được tiếp tục theo dõi sát về huyết động, đau bụng, chức năng gan và các biến chứng có thể xảy ra.