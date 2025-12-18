Nút mạch u xơ tử cung: Giảm 8 lần thể tích khối u không cần phẫu thuật

Khối u teo nhỏ rõ rệt, cải thiện triệu chứng đau bụng cho người bệnh

Chị Nguyễn Thu Hà (54 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường. Tuy nhiên, nghĩ do tăng cân và triệu chứng tiền mãn kinh nên chị chủ quan không thăm khám.

Kết quả kiểm tra tại BVĐK Hồng Ngọc cho thấy, chị Hà có tử cung to bất thường, kích thước tương đương thai 6 tháng với nhiều u xơ, khối lớn nhất 7cm.

"Khi tiếp nhận, người bệnh ở trong tình trạng xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, là triệu chứng điển hình của tình trạng thiếu máu do rong kinh. Kết quả hình ảnh siêu âm và chụp cộng hưởng từ cho thấy các khối u xơ chèn ép vào nhiều cơ quan, đặc biệt là bàng quang và trực tràng". ThS.BS Đỗ Huy Hoàng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết.

Hình ảnh siêu âm cho thấy nhiều u xơ tử cung, trong đó khối lớn nhất gần 7cm (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Hoàng, do khối u đã gây biến chứng nên bắt buộc phải can thiệp. Tuy nhiên, người bệnh từng phẫu thuật nhiều lần và đang thiếu máu nặng nên phương án mổ bóc u có thể tiềm ẩn nguy cơ dính ruột, chảy máu khó kiểm soát.

Vì vậy, đội ngũ bác sĩ đã hội chẩn, đánh giá và chỉ định thực hiện nút mạch u xơ tử cung (UAE). Đây là kỹ thuật ít xâm lấn giúp làm teo nhỏ u và cải thiện triệu chứng mà không cần phẫu thuật.

“Với những bệnh nhân có tiền sử mổ nhiều lần, cấu trúc mô thường bị dính và biến dạng, khi này phẫu thuật bóc u không còn là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, phương pháp nút mạch lại là lựa chọn tối ưu, giúp khóa nguồn máu nuôi u, từ đó giảm kích thước khối u, đồng thời tránh nguy cơ chảy máu và biến chứng", bác sĩ Hoàng cho biết thêm.

Thủ thuật nút mạch được thực hiện dưới gây tê, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Catheter được đưa từ động mạch đùi vào động mạch tử cung hai bên dưới hướng dẫn màn hình tăng sáng. Sau khi chọn lọc nhánh mạch nuôi u, bác sĩ bơm các hạt vi cầu nhằm bít tắc nguồn máu đến u xơ.

"Người bệnh có nhiều u, mỗi khối u lại có nhiều mạch nuôi nên ê-kíp thực hiện phải đảm bảo tỉ mỉ, tránh bỏ sót. Sau 60 phút, toàn bộ mạch nuôi u được nút tắc thành công, bảo tồn trọn vẹn tử cung.”, bác sĩ Hoàng nói.

Hình ảnh khối u trước và sau khi nút mạch: toàn bộ mạch máu được nút tắc thành công (Ảnh: BVCC).

Kết quả tái khám sau 3 tháng cho thấy tử cung trở về kích thước bình thường, khối u lớn nhất giảm thể tích đến 8 lần, các u nhỏ đã hoại tử. Chị Hà vui mừng chia sẻ: “Bụng tôi giờ mềm hẳn, không còn cảm giác cứng hay đau tức nữa. Kinh nguyệt của tôi đã ổn định trở lại. Tôi thực sự nhẹ nhõm vì hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài tháng”.

Nút mạch u xơ tử cung - Phương pháp điều trị ít xâm lấn, không cần phẫu thuật

U xơ tử cung là khối u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Khi khối u phát triển lớn hoặc gây thiếu máu nặng, việc điều trị là cần thiết để tránh biến chứng như thiếu máu, rối loạn đại tiểu tiện hoặc vô sinh.

Trong số các phương pháp điều trị hiện nay, nút mạch u xơ tử cung (Uterine Artery Embolization - UAE) được xem là lựa chọn phù hợp cho những bệnh nhân có u xơ dưới 10cm, muốn bảo tồn tử cung, tránh phẫu thuật hoặc còn mong muốn sinh con.

Nút mạch u xơ tử cung là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh: “Nút mạch u xơ tử cung là một trong nhiều phương án điều trị hiện đại. Bác sĩ sẽ dựa vào kích thước, vị trí u và thể trạng người bệnh để tư vấn phương án phù hợp nhất”.

Với hơn hai thập kỷ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là địa chỉ điều trị phụ khoa tin cậy tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản tại Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…, giàu kinh nghiệm xử trí các ca bệnh khó cùng hệ thống máy móc hiện đại và các kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật nội soi, nút mạch, giúp xử trí hiệu quả nhiều bệnh lý phức tạp và tối ưu khả năng bảo tồn sinh sản.

BVĐK Hồng Ngọc cũng là bệnh viện tư nhân tiên phong tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng quốc tế ACHSI (Úc) và chứng chỉ của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS), khẳng định chất lượng chuyên môn và quy trình điều trị an toàn. Đây là nền tảng giúp người bệnh yên tâm điều trị và hồi phục nhanh chóng sau can thiệp phụ khoa.