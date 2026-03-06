90 phút can thiệp mạch máu cứu sống bệnh nhân ung thư vòm họng xuất huyết

Ngày 6/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa can thiệp nội mạch khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân N. (48 tuổi, ở Cần Thơ) bị xuất huyết tiêu hóa và hô hấp dữ dội do khối u ác tính xâm lấn mạch máu lớn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch nôn ra máu lượng lớn, khó thở, huyết áp tụt sâu. Qua thăm khám và chụp CT Scan, các bác sĩ phát hiện khối u vòm hầu của bà N. đã xâm lấn, gây thủng và tạo ổ giả phình đang chảy máu tại động mạch cảnh trong đoạn dưới nền sọ, kích thước 4,2 x 4,8mm.

Hình ảnh bệnh nhân chảy máu trước khi can thiệp (Ảnh: Bệnh viện ĐKTƯ TP Cần Thơ).

Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp nội mạch đã tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Trong 90 phút, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã luồn vi ống thông, đặt 9 vòng xoắn kim loại để bít hoàn toàn ổ giả phình và đoạn động mạch bị tổn thương.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, không có dấu hiệu yếu liệt chi.

Theo BSCK2 Nguyễn Công Định, đây là trường hợp biến chứng cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp, nếu không được can thiệp nút mạch kịp thời bằng kỹ thuật cao, bệnh nhân cầm chắc nguy cơ tử vong do mất máu cấp.

Cũng theo BS Định, ung thư vòm hầu có mức độ xâm lấn tại chỗ rất cao do vị trí nằm sâu ở nền sọ, sát các cấu trúc trọng yếu như dây thần kinh sọ và động mạch cảnh trong. Ở giai đoạn muộn, khối u dễ ăn mòn mạch máu gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.