Cứu chàng trai khỏi khối u bụng khổng lồ như quả bóng, vỡ bất cứ lúc nào

Ngày 30/12, TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau một tuần được phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ, hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 2/12, nam bệnh nhân (33 tuổi, người dân tộc Tày) nhập Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau đớn dữ dội do khối u vùng bụng, không ăn uống, không ngủ được.

Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B từ nhỏ nhưng đến tháng 6/2023 mới phát hiện bệnh. Thời điểm đó, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu cắt khối u gan vỡ tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Khối u của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật (Ảnh: Ngọc Ngọc).

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, khối u tái phát. Người bệnh không tiếp tục điều trị tại bệnh viện mà trở về nhà, áp dụng các phương pháp dân gian như uống thuốc nam, đắp lá, cúng bái… khiến khối u ngày càng phát triển.

TS Thấu cho biết thêm, trước khi đến Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng không thể can thiệp cắt bỏ khối u thành bụng do nguy cơ cao.

“Khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng và gây đau đớn nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi quyết định cắt bỏ khối u thành bụng trước để giảm gánh nặng bệnh tật, giúp bệnh nhân hết đau, sau đó mới tiếp tục điều trị u gan”, TS Thấu nói.

Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u thành bụng to như một quả bóng, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Đến nay, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống bình thường, không còn đau đớn, chất lượng sống được cải thiện rõ rệt.

Sau cắt bỏ khối u bụng gần 1 tuần, bệnh nhân hết đau đớn, đi lại, ăn uống được bình thường (Ảnh: Ngọc Ngọc).

TS.BS Cao Mạnh Thấu cho biết, thời gian tới bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị bằng phương pháp truyền hóa chất qua động mạch gan với chu kỳ 3 tuần/lần. Mục tiêu là kiểm soát các tổn thương tại gan và phổi, từ đó cải thiện tình trạng bệnh và kéo dài thời gian sống cho người bệnh, dù tiên lượng lâu dài vẫn còn nhiều thách thức.

“Bệnh nhân sẽ được đặt buồng truyền hóa chất tại động mạch gan. Đây là phương pháp được đánh giá hiệu quả trong kiểm soát các khối u gan không còn khả năng phẫu thuật triệt căn”, TS Thấu cho biết.

Tại Việt Nam, chỉ một số ít trung tâm đang triển khai thường quy kỹ thuật đặt buồng truyền hóa chất tại động mạch gan để điều trị các khối u không còn khả năng cắt bỏ triệt căn, với hiệu quả điều trị tương đối tốt.

Theo TS Thấu, truyền hóa chất toàn thân là đưa thuốc vào tĩnh mạch để hóa chất phân bố khắp cơ thể. Trong khi đó, đặt buồng truyền hóa chất tại động mạch gan giúp khu trú thuốc tại gan, tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ toàn thân.

Phương pháp này có thể được thực hiện bằng hai cách: đặt trực tiếp trong quá trình phẫu thuật hoặc đặt qua đường động mạch đùi (vùng bẹn) bằng kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ luồn catheter từ động mạch đùi, qua động mạch chủ đến động mạch gan và cố định vị trí truyền hóa chất phù hợp nhất.

Tuy nhiên, với những bệnh nhân đã có tổn thương di căn ngoài gan như phổi hoặc thành bụng, phương pháp này không thể kiểm soát toàn bộ khối u. Dù vậy, việc điều trị vẫn có ý nghĩa quan trọng trong giảm tải tổn thương tại gan, cải thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian điều trị cho người bệnh.