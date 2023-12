Cần tập thể dục tối thiểu bao nhiêu phút mỗi tuần?

Tại Mỹ, chỉ 20% người từ tuổi trung niên trở lên dành 15 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất mạnh mẽ. Hoạt động thể chất mạnh mẽ là hoạt động mà bạn khó nói chuyện hoặc hát khi thực hiện nó, như chạy bộ hoặc tập thể dục trên máy chạy bộ.

Vậy thực tế con số tối thiểu là bao nhiêu? Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới, bao gồm cả các chuyên gia tại Harvard, kết luận rằng bạn không cần hoạt động thể chất nhiều như vậy mỗi tuần để đạt được những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), nghiên cứu có sự tham gia của gần 72.000 người (hầu hết từ 50 đến 80 tuổi). Tất cả họ đều không mắc bệnh tim hoặc ung thư khi bắt đầu nghiên cứu.

Duy trì hoạt động thể chất hằng ngày giúp tăng tuổi thọ thêm 8-10 năm (Ảnh: Shutterstock).

Điểm mạnh của nghiên cứu là lượng hoạt động thể chất mạnh mẽ mà mọi người thực hiện được theo dõi bằng một thiết bị đo mức độ hoạt động thực tế của họ. Sức khỏe của những người tham gia nghiên cứu được theo dõi trong 5 năm tiếp theo.

Kết quả cho thấy, ngay cả những người chỉ hoạt động thể chất mạnh 15 phút mỗi tuần cũng có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào và tử vong do ung thư thấp hơn 17% so với những người không hoạt động. Với khoảng 50 phút mỗi tuần, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đã giảm 36%.

Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do ung thư giảm nhiều nhất trong 40 phút đầu tiên hoạt động thể chất mạnh mẽ mỗi tuần. Tỷ lệ tử vong do bệnh tim tiếp tục giảm đáng kể với mỗi phút được thêm vào khi vượt quá 40 phút.

Điểm đáng chú ý là nếu hoạt động thể chất mạnh mẽ không hấp dẫn bạn thì hoạt động thể chất vừa phải như đi bộ nhanh - ít nhất 150 phút mỗi tuần và lý tưởng nhất là 300 phút mỗi tuần - cũng đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn muốn ít nhất thử một số hoạt động thể chất mạnh mẽ, hãy đặt mục tiêu 40 phút mỗi tuần.

Hoạt động của bạn không cần phải được thực hiện cùng một lúc. Nó có thể được thực hiện theo từng đợt ngắn và cộng dồn trong tuần để đạt được mục tiêu, chẳng hạn như leo cầu thang cũng được tính.

Và nếu bạn là người thích hoạt động thể chất vì bạn cảm thấy dễ chịu trong và sau hoạt động đó, hãy vận động nhiều nhất có thể. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn lợi ích sức khỏe với mỗi phút bổ sung.

Nghiên cứu cho thấy tập luyện thể dục, thể thao giúp tăng cường, duy trì sức khỏe, chống lão hóa, có tác dụng hữu ích trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của nhiều bệnh mãn tính bao gồm bệnh lý tim mạch.

Cụ thể, duy trì hoạt động thể chất hằng ngày giúp tăng tuổi thọ thêm 8-10 năm và ngăn ngừa được các bệnh mãn tính so với lối sống ít vận động.

Tập luyện thể dục, thể thao cường độ nhẹ, chẳng hạn như đi bộ nhanh có thể cải thiện đáng kể việc kiểm soát huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, cải thiện một số thông số trao đổi chất và các yếu tố nguy cơ ở bệnh tiểu đường...

Tại nước ta, mức độ hoạt động thể lực của người dân còn thấp. Gần 1/4 dân số (khoảng 22%) thiếu hoạt động thể lực, không đạt mức theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhiều người cố gắng tập ít nhất 30 phút đến một giờ mỗi ngày. Đó là một mục tiêu tuyệt vời, tuy nhiên, thời gian tập tối thiểu bạn cần thực sự ít hơn bạn nghĩ. Theo WHO, lượng hoạt động thể chất aerobic cường độ vừa phải được khuyến nghị cho người lớn từ 18 tuổi trở lên là ít nhất 2,5 giờ một tuần hoặc 21 phút mỗi ngày.