Theo dữ liệu GLOBOCAN (Chương trình Quan sát ung thư toàn cầu) mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư vú là loại ung thư phổ biến thứ 2 thế giới với hơn 2,2 triệu lượt mắc mới mỗi năm, hơn 666.000 người tử vong.

Cũng theo thống kê này, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú mới mắc và 10.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm 1/3 tổng số ca ung thư ở nữ giới.

Độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa. Nhiều phụ nữ vì e ngại mà trì hoãn khám tầm soát, dẫn đến việc phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia cho biết, tầm soát ung thư vú đóng vai trò quan trọng, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian điều trị.

Nếu được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân có thể lên đến 90%. Thậm chí với nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm ở giai đoạn sớm là trên 80%.

Trong lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú thời gian qua, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, hiện nay y học đạt nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư vú. Những bước tiến này mang lại hy vọng cho bệnh nhân.

Vậy, làm sao để giải mã chính xác về ung thư vú và lựa chọn phương pháp điều trị kịp thời, hiệu quả? Đâu là những kỹ thuật tiên tiến đang được áp dụng để người bệnh không chỉ được điều trị hiệu quả mà còn giữ chất lượng cuộc sống tốt nhất?

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, báo Dân trí phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức tọa đàm “Giải mã căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ”.

Tọa đàm “Giải mã căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ” sẽ diễn ra vào 9h ngày 8/10.

Ngoài việc nêu lên tầm quan trọng của việc tầm soát sớm và điều trị ung thư vú đúng cách, kịp thời, chương trình còn nhằm lan tỏa thông điệp: Hãy quan tâm, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe những người phụ nữ thân yêu và chính mình.

Tọa đàm có sự góp mặt của PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, hiện là thành viên danh dự của Hội Tim mạch - Lồng ngực Việt Nam và châu Á.

Tọa đàm “Giải mã căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ” phát trực tiếp trên báo Dân trí, Fanpage Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn vào 9h ngày 8/10. Đồng thời, độc giả cũng có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng số như YouTube, TikTok của báo Dân trí.

Đây là dịp để bạn lắng nghe những kiến thức bổ ích, cập nhật mới nhất về căn bệnh ung thư vú, cũng như đối thoại trực tiếp với chuyên gia.