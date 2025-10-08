Biến chứng nguy hiểm dù đã kiểm soát đường huyết

Ông N.V.T. (56 tuổi, ngụ TPHCM) đã được chẩn đoán đái tháo đường type 2 hơn 10 năm. Suốt thời gian đó, ông vẫn duy trì thói quen uống thuốc đều đặn và tin rằng chỉ cần kiểm soát đường huyết là có thể sống khỏe.

Nhưng gần đây, ông thường xuyên bị đau thắt ngực khi gắng sức, cơ thể mau mệt và thị lực giảm dần, kèm theo cảm giác có những đốm đen lơ lửng trước mắt.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bác sĩ phát hiện ông có dấu hiệu của biến chứng tim mạch và bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn sớm. Bệnh nhân lập tức được can thiệp điều trị tích cực.

Theo BSCKI Lê Hoàng Bảo, khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, câu chuyện của ông T. như lời cảnh tỉnh cho nhiều người bệnh về việc kiểm soát đường huyết thôi chưa đủ.

Trên thực tế, biến chứng tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường, trong khi tổn thương võng mạc là nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa.

Người dân được bác sĩ Lê Hoàng Bảo khám bệnh tại khoa Nội tiết (Ảnh: BV).

Đáng lo ngại, cả hai tình trạng này thường khởi phát bằng những triệu chứng rất mờ nhạt, khiến người bệnh chủ quan và không phát hiện kịp thời.

Bác sĩ phân tích, nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần giữ đường huyết trong ngưỡng an toàn là đủ, nhưng thực tế bên cạnh đường huyết, việc kiểm soát huyết áp và mỡ máu đóng vai trò quyết định đến sự thành công của điều trị.

"Người bệnh có thể duy trì chỉ số đường huyết ổn định, nhưng nếu bỏ qua việc kiểm soát huyết áp và mỡ máu thì nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ vẫn rất cao.

Điều trị đái tháo đường bao gồm một quá trình quản lý toàn diện, từ chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, tuân thủ thuốc đến tầm soát định kỳ", bác sĩ Bảo chia sẻ.

Không nên đợi mờ mắt mới đi khám

BSCKII Nguyễn Thành Luân, khoa Mắt, nói thêm, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Khi thấy mờ mắt, nhìn méo hình hoặc cảm giác có đốm đen trôi nổi thường là lúc người bệnh đã bước vào giai đoạn nặng.

Thời điểm này, dù điều trị bằng laser, tiêm thuốc nội nhãn hay phẫu thuật, kết quả cũng chỉ dừng ở mức hạn chế, khó có thể phục hồi thị lực.

Thống kê cho thấy sau 10 năm mắc bệnh, khoảng 40% người đái tháo đường type 2 và 60% người type 1 có tổn thương võng mạc. Trong đó, 2% trường hợp tiến triển đến giai đoạn tăng sinh - mức độ nặng nhất và dễ dẫn đến mù lòa.

Vì vậy, người bệnh không nên chờ đến khi mờ mắt mới đi khám, bởi khi đó cơ hội giữ lại ánh sáng đã rất mong manh.

Người bệnh đái tháo đường không nên chờ đến khi mờ mắt mới đi khám (Ảnh minh họa: BV).

Để phòng ngừa các biến chứng trên, người bệnh đái tháo đường cần được tầm soát định kỳ bằng phương pháp chụp đáy mắt. Cụ thể, với người mắc đái tháo đường type 2 nên kiểm tra ngay sau khi được chẩn đoán, còn ở type 1 nên bắt đầu ở thời điểm 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh.

Sau đó, cả hai nhóm đều cần duy trì kiểm tra hằng năm để phát hiện sớm tổn thương và can thiệp kịp thời. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc kiểm soát đồng thời đường huyết, huyết áp và mỡ máu giúp làm chậm tiến triển bệnh lý võng mạc.

Đặc biệt, một số thuốc có hoạt chất Fenofibrate đã cho thấy hiệu quả trong phòng ngừa tổn thương võng mạc, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi bệnh được phát hiện sớm và người bệnh tuân thủ điều trị nghiêm ngặt.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, mô hình điều trị liên chuyên khoa cho phép phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm và theo dõi lâu dài, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng biến chứng.