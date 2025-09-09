Cai nghiện thuốc ngủ, trị "bệnh thời đại" bằng liệu pháp âm thanh

Chia sẻ tại sự kiện "Dự án âm thanh - âm nhạc chăm sóc sức khỏe tâm thần" diễn ra ngày 9/9 ở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Minh cho biết, với đặc thù công việc, ông tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mất ngủ, stress, rối loạn cảm xúc...

Theo chuyên gia này, mất ngủ ngày càng trở thành "bệnh thời đại", khi rất nhiều người bị mất ngủ triền miên. Hầu hết bệnh nhân mất ngủ đều có xu hướng lạm dụng thuốc ngủ.

"Người mất ngủ thường dùng các loại thuốc an thần, thậm chí lạm dụng. Với y học cổ truyền, khi gặp những bệnh nhân này, tôi luôn cố gắng mọi cách để họ dần không phụ thuộc vào thuốc ngủ, sử dụng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, liệu pháp âm thanh để trị liệu...", PGS Minh cho biết.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Hà Đông, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Tú Anh).

Theo chuyên gia này, đến nay liệu pháp sóng âm chưa được đưa vào hệ thống danh mục kỹ thuật điều trị chính thống, nhưng với y học cổ truyền, liệu pháp sóng âm thanh từ lâu đã được mô tả trong y văn, được các thầy thuốc y học cổ truyền ứng dụng để trị liệu.

"Âm thanh được coi như một "vị thuốc vô hình" nhưng hữu hiệu. Từ ngàn đời, cha ông đã dùng ngũ âm trong nhạc luật cổ để điều hòa thân tâm", PGS Minh nói.

Âm thanh trị liệu tác động đến nhiều mặt: Giúp làm dịu căng thẳng thần kinh, điều hòa nhịp tim và hơi thở; hỗ trợ lưu thông khí huyết, giãn cơ; dẫn dắt tâm trí từ xao động về tĩnh lặng, giống quá trình hành thiền.

Giấc ngủ là một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống, năng suất công việc và sức khỏe tổng thể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 triệu người sống ở khu vực Tây Thái Bình Dương (bao gồm nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam) gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, mà trong đó chất lượng giấc ngủ kém là một yếu tố góp phần đáng kể.

Ngoài nguyên nhân do áp lực học tập, công việc; thói quen sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng ngay trước khi ngủ cũng là nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ.

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cũng là một trong những lý do thường hay bị bỏ qua khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng sa sút.

Vì thế, để cải thiện chất lượng giấc ngủ, việc duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, đi ngủ đúng giờ; vận động thể dục đều đặn; hạn chế sử dụng thiết bị điện tử là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, nên chú ý hạn chế hoặc tránh một số loại đồ ăn, thức uống có thể gây rối loạn nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ như đồ uống có caffeine; đường và thực phẩm chế biến sẵn: bánh kẹo, nước ngọt có gas, đồ ăn nhanh, snack, khoai tây chiên đóng gói…

Nên hạn chế rượu và đồ uống có cồn; thực phẩm cay nóng và giàu chất béo. Ngoài ra, không ăn quá no trước giờ đi ngủ (nên kết thúc bữa tối trước khi đi ngủ ít nhất 2-3 giờ).