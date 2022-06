AnQ - giải pháp mới từ đông dược cho bệnh nhân rối loạn giấc ngủ

Thuốc ngủ an thần có tác dụng gây ngủ nhanh nhưng có rất nhiều tác dụng phụ

Nhiều người khi gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ thường tìm đến các loại thuốc ngủ, thuốc an thần có tác dụng gây ngủ nhanh. Tuy nhiên, những thuốc này chỉ giúp gây ngủ tạm thời, gây ra giấc ngủ giả tạo. Người bệnh tự ý sử dụng thuốc, khi ngủ dậy thường mệt mỏi, đau đầu, chậm chạp hoạt động vào ngày hôm sau. Một số trường hợp khác, thuốc ngủ có thể gây cản trở đường thở, đặc biệt ảnh hưởng đến người có vấn đề về hô hấp như viêm phổi, COPD,...

Người bệnh tuyệt đối không tự sử dụng thuốc an thần mà không được sự cho phép của bác sĩ. Nếu lạm dụng thuốc gây ngủ trong thời gian dài hơn, không chỉ khiến cơ thể kém dung nạp thuốc khiến thuốc sử dụng kém hiệu quả, mà còn gây ra hiện tượng phụ thuộc thuốc. Người bệnh nếu đi ngủ mà không sử dụng thuốc có thể bị không ngủ được, lo âu bồn chồn và có thể ảnh hưởng lâu dài đến giấc ngủ sau này.

Thuốc ngủ an thần có nhiều tác dụng phụ.

Giải pháp từ đông dược an toàn cho người rối loạn giấc ngủ

Hiện nay, có nhiều phương pháp từ đông dược rất an toàn khi sử dụng cho người rối loạn giấc ngủ. Dưới đây là một số loại thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược đã được nghiên cứu hỗ trợ hiệu quả với tình trạng rối loạn giấc ngủ.

5-HTP - tăng tổng hợp hormon serotonin, melatonin

5-HTP (5-hydroxytryptophan) là một hợp chất được chiết xuất từ hạt của một loại cây từ Châu Phi có tên là Griffonia simplicifolia. 5-HTP có cấu trúc tương tự serotonin và khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành serotonin. Serotonin là một chất hóa học có tính năng chuyển tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Mức serotonin thấp có thể gây rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo lắng và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Ngoài ra, 5-HTP cũng có thể được chuyển hóa thành melatonin có tác dụng điều chỉnh chu kỳ thức ngủ. Melatonin tăng vào buổi tối giúp thúc đẩy giấc ngủ và giảm dần vào buổi sáng khi tỉnh giấc. Bổ sung 5-HTP giúp nhanh đi vào giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

5-HTP tăng tổng hợp hormon serotonin.

Chiết xuất chuẩn hóa Dược liệu

Cao chuẩn hóa dược liệu là dạng sử dụng tốt nhất hiện nay nhờ sự đồng nhất giữa các lô dược liệu và có hàm lượng hoạt chất cao theo các chỉ tiêu đã được quy định. Các loại cao chuẩn hóa dược liệu có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ dưới đây đã được chứng minh và sử dụng từ ngàn đời nay.

Lạc tiên

Quả lạc tiên vị ngọt, tính bình. Trong đông y từ xưa đã sử dụng lạc tiên để giúp cải thiện tình trạng mất ngủ dài ngày, đồng thời giúp an thần, giảm stress hiệu quả. Chiết xuất alcaloid trong lạc tiên giúp giấc ngủ sâu, người bệnh không còn gặp tình trạng ngủ mơ, tỉnh dậy giữa giấc.

Lạc tiên cải thiện tình trạng mất ngủ dài ngày.

Nữ lang

Cây nữ lang là vị thuốc nam thường gặp trong các bài thuốc an thần, hỗ trợ điều trị mất ngủ. Khả năng điều trị mất ngủ của nữ lang cực kỳ hiệu quả và hiện đang được ứng dụng nhiều trong Y học hiện đại. Thành phần acid valerenic trong nữ lang gắn kết vào thụ thể GABA giúp ngăn chặn các tín hiệu căng thẳng đến thần kinh trung ương, giảm kích thích đến não bộ, giúp ngủ ngon. Công dụng điều trị mất ngủ của Nữ lang được so sánh ngang với nụ hoa tam thất. Đồng thời, nữ lang cũng được ưu tiên sử dụng cho cả trẻ em nhờ tính an toàn cao, không gây tác dụng phụ.

Nữ lang hỗ trợ điều trị mất ngủ hiệu quả.

Tía tô đất

Tía tô đất đã được ghi chép về việc sử dụng cách đây đến 2000 năm về khả năng điều trị các vấn đề tinh thần. Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh khả năng cải thiện trí nhớ, chống lại căng thẳng. Tía tô đất có thành phần tự nhiên giúp an thần, giảm bồn chồn khó ngủ.

AnQ - giải pháp mới phối hợp các thành phần đông dược

AnQ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong độc quyền phân phối. Sản phẩm có công thức bào chế độc đáo từ thảo dược đem lại tính an toàn và hiệu quả đối với người bệnh rối loạn giấc ngủ, bao gồm 5-HTP, Cao chuẩn hóa dược liệu nữ lang, lạc tiên, tía tô đất. Ngoài ra, AnQ còn bổ sung các chất có ích cho giấc ngủ như Theanin, Aquamin Mg, Vitamin B6. Tất cả các thành phần này phối hợp tạo nên công thức hoàn hảo cho AnQ giúp đem đến hiệu quả rõ rệt:

- Hỗ trợ dưỡng tâm an thần.

- Hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ, cho giấc ngủ sâu tự nhiên.

- Hỗ trợ tăng cường trí nhớ.

- Cải thiện tâm trạng, giảm lo âu, căng thẳng.

AnQ đã và đang nhận được sự tin tưởng của hàng nghìn dược sĩ, bác sĩ, chuyên gia, và được đánh giá là một trong những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất thị trường hiện nay.

AnQ có thành phần hoàn toàn là các chất hỗ trợ giấc ngủ.

