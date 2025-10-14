2 loại gia vị cho vào cà phê giúp tăng hiệu quả "chống già"

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn được xem là nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, uống cà phê đúng cách có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và thoái hóa thần kinh.

Đặc biệt, nếu thêm một chút nghệ hoặc quế, tách cà phê buổi sáng sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe và làn da.

Cà phê là vũ khí chống oxy hóa tự nhiên

Cà phê rất tốt trong việc chống oxy hóa (Ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS), cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa lớn nhất trong chế độ ăn uống của người trưởng thành.

Các hợp chất như axit chlorogenic, caffeic acid và polyphenol trong cà phê có khả năng trung hòa gốc tự do. Đây là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào, làm suy yếu collagen và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Ngoài ra, cà phê còn giúp kích thích sản xuất dopamine và serotonin – hai loại hormone giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress, từ đó làm chậm lão hóa da do căng thẳng kéo dài.

Một tách cà phê đen không đường mỗi sáng, kết hợp cùng chế độ sinh hoạt lành mạnh, có thể giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo và dẻo dai lâu dài.

Thêm nghệ vào cà phê giúp tăng khả năng chống lão hóa

Thêm nghệ vào cà phê giúp tăng hiệu quả chống lão hóa (Ảnh: Getty).

Thêm bột nghệ vào cà phê có thể xem là một trong những cách kết hợp thú vị giữa hương vị và lợi ích sức khỏe.

Thành phần hoạt chất chính của nghệ là curcumin, được chứng minh có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống viêm, giảm stress oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Theo công bố trên Tạp chí Antioxidants, curcumin giúp tăng hoạt động của enzyme chống oxy hóa nội sinh như superoxide dismutase (SOD) và catalase, qua đó giảm hình thành các gốc tự do trong cơ thể.

Một nghiên cứu khác của Đại học Tufts (Mỹ) cũng cho thấy curcumin có khả năng ức chế quá trình glycation, hiện tượng đường hóa phá vỡ collagen và elastin, khiến da chảy xệ và kém đàn hồi.

Khi pha cà phê, chỉ nên cho một lượng nhỏ bột nghệ (khoảng 1/4 thìa cà phê) để giữ được hương vị và hạn chế ảnh hưởng đến gan nếu dùng lâu dài.

Quế giúp trẻ hóa làn da và bảo vệ tim mạch

Quế giúp tăng hương vị và giá trị sức khỏe cho cà phê (Ảnh: Getty).

Bột quế không chỉ mang lại mùi thơm dễ chịu mà còn chứa nhiều polyphenol và cinnamaldehyde, hai hoạt chất có khả năng chống viêm, giảm cholesterol và ổn định đường huyết.

Theo nghiên cứu của Tạp chí Lipids in Health and Disease, quế giúp cải thiện chuyển hóa lipid và làm giảm mỡ máu, từ đó bảo vệ tim mạch, một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình lão hóa.

Không chỉ tốt cho sức khỏe tim, quế còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Các chất chống oxy hóa trong quế giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ tăng lưu thông máu và kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và sáng mịn.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy, chiết xuất từ quế có thể làm tăng khả năng tổng hợp collagen lên đến 35% so với nhóm đối chứng.

Khi pha, bạn có thể rắc nhẹ một chút bột quế lên cà phê đen hoặc cappuccino. Hương thơm ấm nồng đặc trưng không chỉ giúp giảm cảm giác thèm ngọt mà còn giúp thức uống trở nên hấp dẫn hơn.

Uống đúng cách để tối ưu hiệu quả “chống già”

Cà phê, nghệ và quế đều chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt khi kết hợp đúng tỉ lệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh thêm đường tinh luyện, sữa đặc hoặc siro vào cà phê, vì các loại đường này dễ thúc đẩy quá trình glycation, phá hủy collagen và làm da lão hóa nhanh hơn.

Thay vào đó, có thể dùng sữa hạt hoặc sữa không đường nếu muốn tăng độ béo.