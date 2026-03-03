Ca mổ robot chữa bệnh hiếm gặp, lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam

Mổ robot cứu người đàn ông mắc căn bệnh hiếm gặp

Ông N.N.T. (56 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) tình cờ phát hiện tổn thương thùy dưới phổi trái khi đi khám tổng quát. Tại Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), các bác sĩ chẩn đoán ông có khối phổi biệt lập nội thùy, kích thước 23x26 mm.

Đáng chú ý, động mạch nuôi khối này xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống với đường kính lên tới 17mm - là kích thước rất lớn và đầy rủi ro nếu người bệnh không được điều trị.

Kết quả chụp CT vùng ngực của bệnh nhân (Ảnh: BV).

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Bướu cổ, cho biết khó khăn lớn nhất là mạch máu này to, dễ vỡ và rất dính do tình trạng nhiễm trùng mạn tính xung quanh. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến biến cố chảy máu không thể kiểm soát.

Trước thách thức đó, sau hội chẩn toàn viện, ê-kíp điều trị đã quyết định chọn phẫu thuật robot.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 120 phút và thực hiện suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Phần phổi biệt lập được cắt trọn mà không gây tổn thương động mạch chủ ngực xuống, không có biến chứng chảy máu.

Vì không phải mở sườn và nhiều vị trí khác như mổ hở truyền thống, người bệnh ít đau hơn rất nhiều, giảm mất máu và rút ngắn thời gian nằm viện. Người đàn ông đã hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sớm chỉ sau mổ 4 ngày.

Bệnh nhân hồi phục nhanh sau khi được mổ robot (Ảnh: BV).

Phổi biệt lập - mối nguy tiềm tàng trong lồng ngực

Theo bác sĩ Thành, phổi biệt lập là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ chiếm 0,15-6,4% các dị tật phổi. Có 2 dạng phổi biệt lập là phổi nội thùy (chiếm 75% các trường hợp) và ngoại thùy.

Hiểu một cách đơn giản, đây là một phần mô phổi "dư thừa" phát triển bất thường từ thời kỳ phôi thai. Nó không có chức năng hô hấp và không thông với đường dẫn khí bình thường.

Đặc điểm nguy hiểm nhất của phổi biệt lập chính là nguồn máu nuôi dưỡng. Thay vì nhận máu từ động mạch phổi như bình thường, khối mô này lại "ăn bám" trực tiếp vào các động mạch hệ thống. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối phổi biệt lập này có thể làm người bệnh tử vong bất cứ lúc nào.

Cụ thể, áp lực máu cực cao từ động mạch chủ đổ vào các mạch máu nhỏ, yếu ớt của khối biệt lập có thể gây ra những biến chứng kinh hoàng như: Ho ra máu sét đánh hoặc xuất huyết nội; nhiễm trùng tái phát và áp xe phổi; suy tim; thoái hóa ác tính.

Hình ảnh phổi biệt lập ngoại thùy (Ảnh: BV).

Chuyên gia cho biết, dù là bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ nam giới mắc cao gấp 3 lần nữ, phổi biệt lập hoàn toàn có thể được điều trị dứt điểm nếu phát hiện sớm. Phẫu thuật là cách điều trị duy nhất, đặc biệt là khi chưa xảy ra biến chứng nhiễm trùng hay chảy máu.

Bên cạnh đó, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều chuyên khoa liên quan như gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật mạch máu.

Với sự thành công của ca mổ robot đầu tiên điều trị phổi biệt lập tại Bệnh viện Bình Dân, người dân hiện nay đã có thể tiếp cận với công nghệ y khoa hàng đầu thế giới ngay trong nước.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu một người có các triệu chứng như viêm phổi tái diễn tại một vị trí, ho ra máu hoặc tình cờ phát hiện khối bất thường ở phổi, hãy đến các cơ sở y tế chuyên sâu để được tầm soát.

Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như MSCT có thể phát hiện phần phổi biệt lập, từ đó giúp bệnh nhân kịp thời can thiệp điều trị.