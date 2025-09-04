Ca mổ đặc biệt: Dùng đại tràng thay thực quản cho bệnh nhân ung thư

Ngày 4/9, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thông tin về ca phẫu thuật đặc biệt, có độ khó cao được thực hiện thành công. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày và tái tạo lại thực quản bằng đoạn đại tràng cho một bệnh nhân nam, 51 tuổi, đã từng phẫu thuật cắt thực quản để điều trị ung thư.

Trước đó, năm 2019, nam bệnh nhân điều trị ung thư thực quản giai đoạn 3 tại Bệnh viện Bạch Mai, đã được hóa xạ trị triệt để và phẫu thuật cắt thực quản, vét hạch, tạo hình thực quản bằng ống dạ dày.

Trong đợt khám gần đây tại Bệnh viện 198, bệnh nhân được phát hiện có tổn thương ác tính tại ống dạ dày - vị trí đã được sử dụng để tạo hình đường ăn trước đó.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư thể tế bào nhẫn ống dạ dày - một thể ung thư tiến triển nhanh, khó điều trị.

Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư ống dạ dày cT3N0M0 trên nền bệnh nhân từng điều trị ung thư thực quản.

Hình ảnh tổn thương ống dạ dày trên chụp cắt lớp vi tính (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKII Lê Văn Thành, Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, sau khi hội chẩn, phương án được đưa ra là: cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày, vét hạch triệt căn và tạo hình lại thực quản bằng đoạn đại tràng trái của bệnh nhân.

Theo BS Thành, đây là một kỹ thuật phẫu thuật phức tạp. Việc tạo hình đường ăn bằng đại tràng không chỉ cần đảm bảo độ dài, tưới máu tốt của mảnh ghép mà còn phải tính đến các yếu tố liên quan đến cấu trúc giải phẫu đã bị thay đổi do cuộc mổ trước đó.

Trong ca mổ, các bác sĩ đã đưa đoạn đại tràng lên ngực và cổ để nối với phần còn lại của thực quản, thay thế hoàn toàn chức năng tiêu hóa của đoạn dạ dày bị cắt bỏ.

Đoạn đại tràng được đưa lên để tạo hình thực quản (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống trở lại sớm, ổn định và được xuất viện sau 8 ngày điều trị nội trú.

BS Thành cho biết, ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn khối ung thư mà còn duy trì được chức năng ăn uống - tiêu hóa tự nhiên cho bệnh nhân, tránh phải mở thông ruột hay sử dụng các phương pháp nuôi dưỡng thay thế kéo dài. Đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống sau điều trị ung thư.